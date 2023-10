Uber vous évitera un voyage au bureau de poste avec une nouvelle fonctionnalité de retour de colis

Juste avant les fêtes de fin d’année, Uber a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de retourner ou d’expédier des colis sans mettre les pieds dans un bureau de poste, à condition que vous disposiez déjà du matériel et des étiquettes appropriées.

Pour l’utiliser, vous paierez d’avance votre colis et le préparerez comme vous le feriez normalement au bureau de poste, mais vous pouvez demander à quelqu’un de le récupérer et de le déposer pour vous. (Pour cette raison, cette fonctionnalité est plus utile pour renvoyer des colis dont l’étiquette est probablement déjà imprimée, plutôt que pour de nouveaux colis.)

La nouvelle fonctionnalité s’appuie sur des extensions comme Uber Connect, qui vous permet de demander à un chauffeur d’envoyer un colis. Avec Retourner un colis, vous pouvez demander à un coursier de récupérer jusqu’à cinq colis à la fois et de les déposer dans un bureau de poste, UPS ou FedEx.

À partir de mercredi, il sera disponible dans des villes des États-Unis, notamment à San Francisco, Austin, Atlanta, Chicago, Dallas et Washington, DC. Pour une liste complète, consultez le site de l’entreprise article de blog.

Uber indique que la fonctionnalité de retour d’un colis entraîne des frais fixes de 5 $, ou 3 $ si vous êtes un Uber Un membre.

Comment utiliser Uber pour envoyer des colis

Si vous souhaitez envoyer un colis via Uber, vous devrez tout préparer et être prêt à partir. Selon l’article de blog de l’entreprise, suivez ces étapes et exigences :

Assurez-vous qu’il répond aux exigences d’Uber exigences pour l’expédition des colis (et gardez-le également d’une valeur inférieure à 100 $ et à moins de 30 livres). Prépayez le colis avec une étiquette ou un code QR et scellez-le correctement. Dans l’application Uber, touchez le emballer icône. Dans l’application Uber Eats, recherchez « Retourner un colis » dans la section des paramètres. Utilisez cette fonctionnalité. Attendez qu’un chauffeur Uber récupère votre colis. Suivez votre colis en temps réel grâce à l’application Uber. L’entreprise indique que le coursier enverra une confirmation ou une photo une fois le dépôt terminé.

