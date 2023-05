Uber veut faciliter le transport de votre adolescent

Uber permettra désormais aux familles de créer des profils pour faciliter le paiement et le suivi des trajets de leurs enfants.

L’entreprise a révélé plusieurs nouvelles fonctionnalités mercredi, dont le nouveau profil familial permettant aux parents de jeunes de 13 à 17 ans d’aménager des manèges pour ados. Ils pourront suivre les trajets des adolescents grâce aux fonctionnalités de sécurité d’Uber, y compris l’enregistrement audio, et parler directement avec des conducteurs très bien notés qui seront éligibles pour effectuer ces trajets.

Les parents pourront bientôt inviter leurs ados à monter sur Uber. Uber

Les profils familiaux seront lancés le 22 mai dans plus de deux douzaines de villes aux États-Unis et au Canada, dont New York, Atlanta, Dallas et Houston. D’autres zones recevront la fonctionnalité dans les semaines et les mois à venir, mais Uber n’a pas fourni de détails.

Uber a déclaré avoir travaillé avec Safe Kids Worldwide, une organisation à but non lucratif axée sur la prévention des blessures chez les enfants, pour développer son comptes adolescents.

« Dans le cadre de notre travail, nous avons pu fournir des conseils et une expertise à Uber pour aider à garantir que les adolescents vivent une expérience sûre du ramassage au dépôt », a déclaré Torine Creppy, présidente de Safe Kids Worldwide, dans un communiqué. « En offrant aux parents des alternatives sûres pour aider leurs adolescents à se déplacer, nous espérons que cela contribuera à créer des solutions plus équitables pour les familles confrontées à des obstacles au transport. »

Une autre fonctionnalité offerte à Uber pour les passagers de New York et de Los Angeles est Uber Car Seat. Les parents peuvent demander des trajets équipés d’un siège d’auto Nuna’s Rava pouvant transporter des enfants pesant de 5 à 65 livres.

Group Rides arrive également dans certaines villes permettant aux coureurs d’inviter d’autres personnes à un voyage. L’application Uber organisera le trajet pour récupérer chaque personne qui devra payer son montant pour le trajet au lieu d’avoir une personne demandant de l’argent à chaque personne.

Et pour ceux qui veulent utiliser Uber mais qui ont du mal avec leur téléphone, l’entreprise a créé une nouvelle ligne d’assistance. Les personnes intéressées peuvent appeler le 1-833-USE-UBER afin d’organiser un voyage comme elles le feraient avec l’application.