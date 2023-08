Uber relève l’âge minimum de conduite à 25 ans en Californie

Uber a introduit jeudi une nouvelle condition d’âge pour ses chauffeurs californiens en réponse à la hausse des tarifs d’assurance commerciale et automobile. La société a déclaré qu’à l’avenir, elle n’autoriserait que les personnes de 25 ans et plus à transporter des passagers, mais que les règles ne s’appliqueraient pas aux chauffeurs-livreurs Uber Eats.

Selon les règles précédentes d’Uber, les personnes autorisées à conduire pour le service de covoiturage étaient âgées d’au moins 19 ans, mais avec des taux d’assurance qui ont augmenté de 65 % par mile au cours des deux dernières années, il n’est pas possible de payer pour les tarifs plus élevés qui s’appliquent à toute personne de moins de 25 ans. Le principal concurrent d’Uber, Lyft, exige déjà que les conducteurs potentiels à travers le pays soient âgés de plus de 25 ans.

« En raison de ces exigences déséquilibrées, les avocats spécialisés en dommages corporels ont créé une industrie artisanale spécialisée dans les poursuites en justice des plateformes de covoiturage comme la nôtre, poussant les coûts d’assurance commerciale d’Uber imposés par l’État de Californie à augmenter de plus de 65 % en seulement deux ans », a déclaré un porte-parole d’Uber. a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Gizmodo. « En augmentant l’âge requis pour les nouveaux conducteurs à 25 ans, nous espérons atténuer la croissance de ces coûts. »

Les tarifs d’assurance en Californie ont été suspendus pendant deux ans au cours de la c pandémie d’Ovid-19, mais ont commencé à augmenter. Cependant, un porte-parole du Département des Assurances de Californie a affirmé en février que les hausses des taux d’assurance étaient à leur plus bas niveau depuis 10 ans. « Les experts du ministère des Assurances se concentrent sur la protection des consommateurs », a déclaré le porte-parole. Actualités ABC7. « Nous faisons tout notre possible dans les limites de la proposition 103 approuvée par les électeurs pour garantir que les Californiens ne paient pas plus que ce qu’ils doivent et qu’ils aient le pouvoir de choisir quelle assurance leur convient le mieux », a-t-elle ajouté.

Les taux d’assurance grimpent dans les zones qui présentent un risque accru d’accidents ou de catastrophes naturelles « parce que les compagnies d’assurance subissent de lourdes pertes », a déclaré Laura Longero, rédactrice en chef de CarInsurance.com au média. Elle a ajouté : « Plus de trafic signifie plus d’accidents, ce qui signifie des taux plus élevés. »

Les 50 États exigent que les conducteurs de covoiturage aient une assurance commerciale, ce qui, selon la société, est plus élevé pour les entreprises de covoiturage que ce que les services de transport commercial comme les taxis, les limousines et les véhicules de livraison commerciaux sont tenus de payer.

La Californie possède l’un des taux d’assurance les plus élevés des États-Unis, le coût moyen des primes pour une couverture complète s’élevant à 2 110 $ par an, tandis que la moyenne nationale pour la même couverture est de 1 607 $, selon AssuranceAuto.com.

La règle d’Uber entre en vigueur jeudi avec la mise en garde selon laquelle les conducteurs existants âgés de 19 à 25 ans bénéficieront de droits acquis et seront autorisés à continuer à conduire pour la société de covoiturage.

Le porte-parole d’Uber a déclaré à Gizmod : « En augmentant l’âge requis pour les nouveaux conducteurs à 25 ans, nous espérons atténuer la croissance de ces coûts. » Ils ont ajouté : « Nous espérons travailler avec les législateurs, les dirigeants politiques et les experts du secteur pour discuter des changements législatifs et réglementaires qui amélioreront l’expérience de tous les conducteurs californiens. »