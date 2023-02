Uber relance l’option de covoiturage dans certaines villes canadiennes sous un nouveau nom

UberX Share était auparavant connu sous le nom d’UberPool et a été mis en pause lorsque la pandémie a frappé

L’application Uber est visible sur un iPhone près du véhicule d’un conducteur après le lancement du service par l’entreprise à Vancouver, le vendredi 24 janvier 2020. Uber Technologies Inc. annonce qu’elle ramène son offre de covoiturage au Canada sous un nouveau nom. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

Uber Technologies Inc. annonce qu’elle ramène son offre de covoiturage au Canada sous un nouveau nom.

Le géant du covoiturage affirme que Toronto, Montréal et Vancouver auront accès à UberX Share plus tard cette semaine.

UberX Share facture jusqu’à 20% de moins aux passagers en échange du partage d’un trajet avec des étrangers se dirigeant vers des destinations proches.

UberX Share était auparavant connu sous le nom d’UberPool et a été interrompu en 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a poussé les gens à s’éloigner physiquement.

Depuis la pause, Uber a passé des mois à écouter les chauffeurs et les passagers qui l’ont aidé à reconcevoir, tester et dépanner via divers pilotes UberX Share.

La société a opté pour un modèle qui ne voit en moyenne que six minutes supplémentaires ajoutées aux trajets où UberX Share est utilisé et les chauffeurs ont payé une incitation supplémentaire de 1 $ pour aller chercher un deuxième passager.

