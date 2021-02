NEW YORK: Uber Technologies Inc a enregistré mercredi une perte plus étroite alors que ses activités de transport et de livraison ont légèrement rebondi après les creux de la pandémie, et la société a déclaré qu’elle était en bonne voie pour atteindre son objectif de réaliser un bénéfice ajusté d’ici la fin de l’année.

Uber a déclaré que les clients des arrondissements et des banlieues périphériques des villes étaient revenus sur sa plateforme de manèges au cours du trimestre.

Des reprises presque complètes sur des marchés comme le Brésil et l’Australie indiquent que les voyages d’agrément vers les restaurants et les événements culturels rebondissent rapidement une fois la pandémie terminée, les voyages d’affaires revenant plus lentement, car de nombreux employés continuent de travailler de chez eux.

Les actions ont chuté de 3% après les heures de négociation après avoir gagné environ 6% au cours de la journée. Les actions avaient augmenté après que Lyft Inc, un plus petit rival de ride-grêle, ait déclaré mardi qu’il pourrait devenir rentable au troisième trimestre, trois mois avant un objectif précédent, grâce à un rebond et à des réductions de coûts.

Uber a déclaré une perte sur une base ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 454 millions de dollars, nettement moins que les attentes moyennes des analystes pour une perte de 514 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.

Uber a réduit ses coûts tout au long de 2020, notamment en réduisant ses effectifs de près de 30% depuis le début de l’année. Une concentration sur ses activités de transport et de livraison de nourriture et le désinvestissement d’unités auxiliaires permettront à Uber de sortir de la pandémie comme une entreprise plus mince.

L’EBITDA ajusté, qui exclut le coût de la vaste rémunération à base d’actions de la société et d’autres éléments potentiellement importants, est la mesure de rentabilité qu’Uber utilise.

Uber a déclaré un chiffre d’affaires total de 3,17 milliards de dollars au cours des mois d’octobre à décembre.

Les revenus de mobilité du quatrième trimestre, principalement composés de trajets, ont diminué de 52% par rapport à l’année dernière, mais à 1,47 milliard de dollars, ils ont augmenté de 8% sur une base trimestrielle malgré de nouvelles mesures de verrouillage aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

La société a déclaré qu’elle ne pouvait pas prédire le trimestre au cours duquel les volumes de grêle pourraient revenir aux niveaux d’avant la pandémie. Les voyages à l’aéroport, qui représentaient 15% des réservations brutes avant la pandémie, prendront plus de temps à revenir que les voyages d’agrément et d’affaires, a déclaré Uber.

Il s’attendait à ce que le BAIIA ajusté du premier trimestre soit stable ou en baisse par rapport au quatrième trimestre.

Les commandes de la plate-forme de livraison de nourriture d’Uber, Uber Eats, ont encore augmenté au cours du quatrième trimestre, de nombreux pays et États américains ayant émis de nouvelles commandes de verrouillage, fermant des restaurants et incitant de nombreuses personnes à passer commande.

Les revenus de livraison ont plus que triplé par rapport à l’année dernière et, à environ 1,36 milliard de dollars, ont augmenté de 19% par rapport au troisième trimestre.

Uber a étendu son empreinte dans l’espace concurrentiel et a acquis un plus petit rival de la livraison de nourriture Postmates pour 2,65 milliards de dollars et le service de livraison de boissons alcoolisées Drizly pour 1,1 milliard de dollars.

Les deux accords étaient en grande partie basés sur des actions, l’accord Drizly devant se conclure plus tard cette année.

Uber a également déclaré qu’il avait encore réduit les coûts au quatrième trimestre, le total des coûts et des dépenses ayant chuté de 14% au cours de cette période.

Suite à une directive du directeur général Dara Khosrowshahi de se concentrer sur les activités principales de la société, Uber a vendu deux unités brûlant de l’argent.

En décembre, la société a vendu son groupe ATG (Advanced Technologies Group) autonome dans le cadre d’une opération sur actions de 4 milliards de dollars à une forte baisse de valorisation. Khosrowshahi a déclaré à l’époque que l’accord accélérerait l’objectif de rentabilité d’Uber.

Le même mois, Uber a également remis les clés de son activité de taxi aérien Elevate, sans divulguer les termes de l’accord.