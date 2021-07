Uber rachète la société de logistique de transport Transplace pour 2,25 milliards de dollars

Uber Freight, la division de camionnage de la société de covoiturage, a annoncé jeudi l’acquisition de Transplace dans le cadre d’un accord qui valorise la société de logistique de transport à 2,25 milliards de dollars.

Les actions Uber ont chuté d’environ 1% dans les échanges avant commercialisation.

Uber Freight fera l’acquisition de Transplace auprès de TPG Capital, la plateforme de capital-investissement de la société d’actifs alternatifs TPG qui a acquis Transplace en 2017. L’accord comprend jusqu’à 750 millions de dollars en actions ordinaires d’Uber et le reste en espèces.

C’est une décision rare pour Uber, qui a passé l’année dernière à se débarrasser de son unité de conduite autonome à but lucratif et de son segment de taxi volant. Au lieu de cela, Uber a choisi d’investir des milliards dans le renforcement de son segment Uber Eats, en acquérant la société de livraison d’alcool Drizly et le service de livraison de nourriture Postmates.

L’accord, ont déclaré les sociétés, créera l’une des principales plates-formes technologiques logistiques. Les sociétés ont déclaré que l’acquisition intervient à un moment de transformation accélérée de la logistique.

« Les exigences d’un marché volatil et la complexité croissante de la logistique mondialisée se heurtent à la technologie de transport de l’ère industrielle », a déclaré la société. « Au milieu des contraintes de capacité et de l’escalade des coûts de transport, les expéditeurs adaptent leurs opérations à un rythme croissant et recherchent des technologies, une assistance et des solutions capables de moderniser leur chaîne d’approvisionnement et de maintenir les marchandises critiques et l’économie en mouvement. »

L’accord devrait aider la division camionnage d’Uber à atteindre la rentabilité. La société a déclaré qu’elle pourrait aider le segment à atteindre l’équilibre sur une base d’EBITDA ajusté d’ici la fin de 2022.

L’accord est encore soumis à l’approbation des autorités réglementaires.