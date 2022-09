Uber publie une série d’emplois en cybersécurité après avoir été piraté, les utilisateurs de LinkedIn se moquent

Uber a récemment subi une faille de sécurité, déclarant qu’un pirate informatique affilié au groupe de piratage Lapsus$ était responsable de la cyberattaque. Uber Technologies Inc avait dû fermer temporairement plusieurs communications internes la semaine dernière, après l’attaque, a rapporté Reuters. Un pirate informatique de 18 ans s’était introduit dans les systèmes internes d’Uber, atteignant les outils de l’entreprise, notamment Amazon Web Services et Google Cloud Platform, et les employés pensaient que quelqu’un faisait une farce, a rapporté IANS plus tôt. Uber a déclaré samedi qu’aucune donnée utilisateur sensible, comme l’historique des trajets, n’avait été divulguée.

Uber a publié une série de postes vacants au sein du service de sécurité il y a quatre jours, ce que certains utilisateurs de LinkedIn ont suggéré d’avoir fait à la suite de la cyberattaque. Cela a conduit à des blagues faites aux dépens de l’entreprise. « Selon un dicton célèbre, le budget d’une organisation pour la cybersécurité n’augmente qu’après un incident. Uber vient de le prouver ! 😂” Un utilisateur de LinkedIn, Indrajeet Bhuyan, a plaisanté.

“C’est douloureusement vrai. L’attention du budget et de la direction devient facilement disponible après une rupture, ou comme certains d’entre nous dans l’industrie l’appellent “après le boom”. Pourquoi tant de personnes refusent-elles encore de répondre à l’appel à une défense proactive et à un investissement précoce dans le cyber ? » a commenté un utilisateur de LinkedIn. Un autre utilisateur a souligné : “Comme LinkedIn ne vous permet pas de publier sur plusieurs sites, ils ont posté sur plusieurs sites séparément afin que vous puissiez attirer des talents de n’importe quelle ville. C’est une pratique très courante. Je ne pense pas qu’ils aient autant de postes ouverts.

Le pirate informatique s’était fait connaître des employés d’Uber en postant un message sur le système de communication interne Slack de l’entreprise. Uber a déclaré que tous nos services, y compris Uber, Uber Eats, Uber Freight et l’application Uber Driver, sont opérationnels. Le pirate informatique adolescent a répertorié des informations confidentielles sur l’entreprise et a publié un hashtag disant qu’Uber “sous-paye ses chauffeurs” sur la plateforme de communication interne Slack.

Le pirate informatique a déclaré qu’il avait pénétré par effraction dans les systèmes Uber parce qu'”ils avaient une sécurité faible”.

(Avec des contributions d’IANS, Reuters)

