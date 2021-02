Uber propose un nouveau cadre d’emploi pour ses chauffeurs européens

Les chauffeurs européens travaillant avec le géant américain Uber pourraient bientôt avoir un nouveau cadre d’emploi. Cette possibilité survient après que le géant de la voiture de tourisme a fait valoir que si les gouvernements devaient commencer à traiter les conducteurs comme des employés, ils devraient augmenter les coûts qui seraient répercutés sur les clients.

Vicky Pryce, conseillère économique en chef et membre du conseil d’administration du Center for Economics and Business Research au Royaume-Uni, déclare que ces changements sont cruciaux alors que le nombre de personnes dépendant de la gig-économie augmente,

«Le problème avec l’Europe est que chaque pays fait son propre travail, et ce que l’UE essaie maintenant de faire, c’est de chercher des moyens d’harmoniser ces règles.

Pryce a ajouté que « toute mesure visant à garantir qu’ils ont des droits fondamentaux tels que les indemnités de maladie, les vacances, mais aussi à s’assurer qu’ils gagnent au moins le salaire minimum va être une partie très importante de l’ensemble du paquet. »

