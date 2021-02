Uber propose des réformes du travail de concert à la Californie en Europe

Philip Pacheco | AFP via Getty Images

LONDRES – Uber a appelé l’Union européenne à introduire un cadre pour les travailleurs de l’économie des petits boulots, flottant un modèle similaire à celui adopté par la Californie après une lutte controversée sur le statut d’emploi de ses chauffeurs.

Le géant américain du covoiturage a partagé un « livre blanc » avec la chef de la concurrence de l’UE, Margrethe Vestager, le commissaire à l’emploi Nicolas Schmit et d’autres responsables. Il a exhorté les décideurs à mettre en œuvre des réformes qui protègent les chauffeurs et les coursiers opérant via une application, sans les reclasser comme employés.

C’est une question épineuse pour Uber et d’autres entreprises de la soi-disant économie des petits boulots qui encouragent des modèles de travail temporaires et flexibles en faveur de l’emploi à temps plein. L’année dernière, Uber, Lyft et d’autres entreprises se sont battues avec succès contre des propositions en Californie qui auraient donné à leurs chauffeurs le statut d’employés plutôt que d’entrepreneurs indépendants.

Les électeurs californiens ont approuvé la proposition 22, une mesure qui permettrait aux chauffeurs des entreprises de transport et de livraison basées sur des applications d’être classés comme entrepreneurs indépendants tout en leur donnant droit à de nouveaux avantages tels que le revenu minimum et l’assurance automobile.

«Nous appelons les décideurs politiques, les autres plates-formes et les représentants sociaux à agir rapidement pour créer un cadre pour des opportunités de revenus flexibles, avec des normes à l’échelle du secteur que toutes les entreprises de plate-forme doivent fournir aux travailleurs indépendants», a déclaré la PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, dans un article de blog. Lundi.