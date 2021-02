Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. L’un des grands paris de l’industrie technologique est qu’une fois qu’une entreprise est bonne à transporter une chose, elle devrait pouvoir faire de même pour tout. Des entreprises comme Uber et Instacart commencent à se diversifier d’un domaine – acheminer les gens ou les courses à leur destination – pour livrer de la nourriture au restaurant, médicaments d’ordonnance, articles pour la maison, la nourriture pour animaux et articles de dépanneur. Dans cette veine, Uber a acheté cette semaine Drizly, qui livre dans les magasins d’alcools. Vous pouvez imaginer le potentiel si les services de messagerie livraient presque tout sous le soleil. Mais cela fonctionnera-t-il et est-ce une bonne chose? Il est impossible de prédire si les mastodontes à guichet unique se produiront ou quels pourraient être les effets d’entraînement – à la fois utiles et nuisibles. Mais nous devons prêter attention aux mouvements de ces entreprises et réfléchir de manière critique aux enjeux pour les petites entreprises, nos portefeuilles, nos communautés et la main-d’œuvre américaine.

Tout d’abord, la promesse d’Uber pour tout, puis certaines des complications. Cela pourrait être génial. Les coursiers pourraient avoir plus de travail s’ils pouvaient prendre des passagers, livrer des burritos et déposer des caisses de bière. La vente de plus de types de produits pourrait annuler les pertes d’entreprises basées sur des applications telles que Uber et DoorDash. Et c’est pratique pour les personnes qui aiment faire du shopping depuis leurs canapés. Gagnant-gagnant-gagnant. Cela pourrait aussi être bon pour les entreprises locales et nos collectivités. Imaginez si un magasin de jouets ou une épicerie locale pouvait plus facilement servir à la fois les gens qui achètent en personne et ceux qui préfèrent la livraison à proximité. Nos entreprises préférées pourraient avoir une seconde vie sans faire faillite en concurrence avec Amazon ou en expédiant des commandes de centaines de kilomètres par la poste. Ma collègue Kate Conger m’a dit que la pandémie a montré que beaucoup d’entre nous sont désireux de tout livrer à domicile, ce qui a amené davantage d’observateurs de l’industrie technologique à croire que les entreprises basées sur des applications peuvent devenir des guichets uniques. Il est également possible que le modèle Uber pour quoi que ce soit ne fonctionne pas, ou que s’il le fait, il enracine les pires aspects des entreprises de livraison par application. Pour tous les discours d’Uber sur ses belles activités doubles dans la livraison de nourriture au restaurant et le déplacement des personnes, elles sont très différentes. Les clients peuvent se chevaucher, mais inscrire des restaurants et les satisfaire est un tout autre jeu que de déplacer les gens.

De plus, chaque nouveau type de marchandises livrées – épicerie, articles de dépanneur, articles de rénovation et alcool – a des opérations et une logistique différentes. Un généraliste peut-il être bon dans tous ces domaines? Il convient également de mentionner: de nombreux restaurants ont déclaré que les services de livraison basés sur des applications étaient une mauvaise affaire. Les entreprises d’autres secteurs ressentiront-elles la même chose? Si les entreprises de livraison à guichet unique ne sont pas viables, cela pourrait nuire aux acheteurs qui ont compté sur elles, aux entreprises qui ont misé leur avenir sur elles – et en particulier aux travailleurs qui sont les plus bas dans la hiérarchie de l’économie des petits boulots. Si vous restez assez longtemps dans la Silicon Valley, vous entendrez probablement une ligne volée à Ernest Hemingway qui le changement se produit souvent progressivement, puis soudainement. Une commande de Cheetos et de bière à la fois, nous et les sociétés d’applications pouvons être en train de refaire nos habitudes, nos communautés et notre main-d’œuvre. Voitures Apple! (Peut être.) En 2015, mon collègue Dai Wakabayashi a rapporté pour le Wall Street Journal que Apple travaillait sur un véhicule électrique. Et aujourd’hui, l’entreprise peut encore être à au moins une demi-décennie de ses voitures sur les routes. Je suis enthousiasmé par la possibilité d’une voiture Apple. Plus de voitures électriques, oui! Mais l’histoire d’Apple montre qu’il n’est pas facile d’être un nouveau venu en voiture. Et Apple peut avoir des inconvénients uniques qui font que sa marque de voiture n’est pas sûre.

Les dernières nouvelles sont que le fabricant de voitures Hyundai et Kia négocie pour éventuellement fabriquer des véhicules Apple dans une usine Kia en Géorgie, CNBC signalé mercredi. Faire équipe avec un constructeur automobile expérimenté est probablement nécessaire. Cependant, Apple est déjà venu ici. Il y a environ cinq ans, l’entreprise a travaillé sur l’ingénierie automobile avec Magna International au Canada. Cela ne va nulle part, car le projet de voiture d’Apple a été une pagaille. La société a à plusieurs reprises renforcé son initiative automobile, changé d’avis sur sa stratégie et licencié un groupe de personnes. Apple a également fait des allers-retours pour savoir s’il fallait essayer des voitures entièrement sans conducteur et s’il fallait créer la voiture ou simplement concevoir la technologie pour cela. Technologie sans conducteur est apparemment de retour. Ne comptez jamais Apple. Mais je me demande si les hésitations de l’entreprise reflètent des problèmes sous-jacents et irréparables. Et Apple a ici un désavantage culturel. Steve Jobs a lancé l’iPhone dans un monde surpris, mais la prédilection de la société pour le secret et le plaisir ne s’applique pas – ou ne devrait pas – s’appliquer aux voitures sans conducteur. Une voiture sans conducteur doit être rigoureusement testée sur la voie publique et gagner la confiance des régulateurs et du public. Apple doit trouver une armée d’alliés sur sa feuille de route produit – ce qu’il ne fait pas dans la même mesure avec ses partenaires de gadgets. (Apple a effectué des essais routiers de voitures sans conducteur, mais beaucoup moins que d’autres.) J’espère que ça marche. Mais toute la flotte de GM pourrait être électrique avant qu’Apple ne récupère une seule voiture de l’usine.