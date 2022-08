Uber, Pinterest, Caterpillar et plus

Une bannière Uber à la Bourse de New York le jour de l’introduction en bourse d’Uber, le 10 mai 2019.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux mardi à midi.

Uber Technologies – Les actions d’Uber ont bondi de 17,6% après que le géant du covoiturage a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes des analystes. Le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 8,07 milliards de dollars, dépassant les prévisions du consensus Refinitiv de 7,39 milliards de dollars. Pourtant, Uber a également signalé une grosse perte par action.

Pinterest – Les actions de la société de partage d’images ont bondi de 12% grâce à un nombre d’utilisateurs meilleur que prévu. L’investisseur activiste Elliott Management a également confirmé séparément qu’il était le principal investisseur de Pinterest et a déclaré qu’il était “convaincu de l’opportunité de création de valeur” de l’entreprise. Cela dit, les bénéfices et les revenus de Pinterest ont manqué les estimations pour le deuxième trimestre, et la société a donné de faibles prévisions pour le troisième trimestre.

Marathon Petroleum – Les actions ont progressé de 4% après que la société de raffinage a annoncé des bénéfices au deuxième trimestre supérieurs aux estimations de bénéfices et de revenus, stimulés par la flambée des prix du pétrole.

Gartner – Les actions de la société de recherche et de conseil ont gagné 6,9% après que Gartner ait dépassé les estimations de bénéfices et de revenus pour le trimestre précédent. Wells Fargo a également initié la couverture de Gartner avec une note surpondérée.

Caterpillar – Les actions de Caterpillar ont chuté de 3,5% après que la société ait manqué ses attentes en matière de revenus au deuxième trimestre. Le géant industriel a déclaré que son chiffre d’affaires avait été affecté par sa sortie de Russie et des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Cowen – Les actions de la société de courtage ont bondi de 8 % après que la Banque TD a annoncé un accord pour acheter Cowen pour 39 $ par action, soit environ 1,3 milliard de dollars. La TD a déclaré que l’accord entièrement en espèces devrait être conclu au premier trimestre de 2023. Les actions de la TD négociées aux États-Unis ont chuté de moins de 1 %.

Molson Coors — Les actions de la société de boissons ont chuté de près de 10 % après que Molson Coors a publié ses derniers résultats trimestriels. Les bénéfices de la société étaient conformes aux attentes des analystes, selon Refinitiv, tandis que les bénéfices étaient à peu près conformes aux estimations. Molson Coors a déclaré que de nombreux clients buveurs de bière se tournent vers des options moins chères.

Avis Budget — L’action de la société de location de véhicules a chuté de 6,1 % malgré un trimestre meilleur que prévu. Avis Budget a déclaré un bénéfice de 15,94 $ par action hors éléments sur des revenus de 3,24 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice de 3,17 milliards de dollars.

ZoomInfo Technologies — ZoomInfo a bondi de 10,8 % après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. La société a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

– Jesse Pound, Sarah Min et Yun Li de CNBC ont contribué au reportage