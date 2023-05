Uber permettra aux adolescents de réserver des trajets aux États-Unis et au Canada

Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber David Paul Morris | Reuter

Uber annoncé plusieurs mises à jour Mercredi lors de la présentation annuelle des produits Go-Get de l’entreprise. Les nouvelles options incluent la possibilité de réserver un trajet avec un siège auto, d’appeler un Uber sans l’application et d’ajouter des adolescents à un profil familial, entre autres. L’événement Go-Get de cette année marque la première conférence de presse en personne d’Uber depuis la pandémie. « Que vous restiez à la maison ou que vous sortiez, nous construisons avec des humains pour des humains », a déclaré la PDG Dara Khosrowshahi lors de l’événement. Les actions d’Uber ont augmenté d’environ 51 % depuis le début de l’année et, dans un communiqué sur les résultats du premier trimestre d’Uber plus tôt ce mois-ci, Khosrowshahi a déclaré que la société avait pris un « bon début » pour l’année. Les nouvelles options fournissent un exemple de la façon dont l’entreprise espère maintenir son élan alors que des concurrents tels que Lyft qui est en baisse d’environ 25 % depuis le début de l’année, continue de se débattre. Voici les principales nouvelles offres annoncées mercredi : Siège d’auto Uber Les familles et les soignants de Los Angeles et de New York pourront demander un trajet avec un siège auto pour les enfants jusqu’à 65 livres dans le cadre du partenariat d’Uber avec la société de sièges auto Nuna. Uber prévoit de déployer cette fonctionnalité dans plus de villes à l’avenir. 1-833-USE-UBER Uber a introduit un numéro de téléphone que les gens peuvent appeler pour réserver un trajet sans utiliser l’application Uber. La société a déclaré que cela aiderait les personnes qui pourraient avoir du mal à naviguer sur des smartphones ou des applications à accéder à la même expérience Uber « sans effort ». Aux États-Unis, les personnes peuvent demander une course en parlant anglais ou espagnol au 1-833-USE-UBER ou au 1-833-873-8237. « Nous savons tous que tout le monde n’est pas à l’aise avec un téléphone ou une application pour appeler un Uber, comme ma belle-mère », a déclaré Khosrowshahi. « Qu’est-ce qui pourrait être plus facile pour elle? » Profils familiaux et comptes adolescents

À partir du 22 mai, les adolescents âgés de 13 à 17 ans pourront demander leurs propres livraisons et trajets. Les parents et tuteurs consentants auront un contrôle total sur les comptes de leurs adolescents et ils pourront surveiller les trajets et les livraisons en temps réel. Uber a déclaré que seuls les conducteurs « très bien notés » et expérimentés pourront effectuer des trajets avec des adolescents. Les comptes adolescents seront disponibles dans certaines villes des États-Unis et du Canada. Ils peuvent être configurés et gérés dans un « profil familial » dans l’application Uber, ce qui permet de lier plusieurs comptes sous un seul mode de paiement centralisé. « Il s’agit de vous aider à gérer la folie qui entoure la vie de famille en 2023 », a déclaré Khosrowshahi lors de l’événement. Commandes d’épicerie de groupe Les membres de la famille, les amis ou les colocataires peuvent désormais créer des commandes d’épicerie de groupe via Uber Eats. Les utilisateurs peuvent inviter les participants à ajouter des articles, à définir des commandes récurrentes et à définir des délais de commande. Les commerçants éligibles aideront également les groupes à régler les coûts en divisant automatiquement la facture. Balades en groupe

