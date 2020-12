Le directeur général d’Aurora, Chris Urmson, a déclaré que le premier produit d’Aurora ne serait pas un taxi robot qui pourrait aider les activités de covoiturage d’Uber. Au lieu de cela, il s’agira probablement d’un camion autonome, qui, selon M. Urmson, a de meilleures chances de succès à court terme, car la conduite de camions long-courriers sur les autoroutes est plus prévisible et n’implique pas de passagers.

Uber a commencé ses travaux sur les véhicules autonomes vers 2015 lorsqu’il a annoncé un partenariat avec le National Robotics Center de l’Université Carnegie Mellon. Uber poché 40 ingénieurs et scientifiques de Carnegie Mellon plus tard, établissant les bases de son unité de véhicule autonome, appelée Uber Advanced Technologies Group, ou ATG

Cela a commencé par une proposition ambitieuse – mais avec le recul fantaisiste -: la plus grosse dépense d’Uber était ses chauffeurs. S’il pouvait remplacer les conducteurs par des machines, il pourrait éventuellement réduire les dépenses et devenir rentable, mettant fin à des années et à des milliards de pertes.

En 2016, Uber a acquis la start-up de camionnage autonome Otto, dirigée par Anthony Levandowski, un ancien ingénieur de Google. Lorsque Google a testé pour la première fois sa voiture autonome sur les routes publiques il y a dix ans, M. Levandowski et M. Urmson, qui avaient joué un rôle clé dans le projet original de voiture autonome de Google avant de co-fonder Aurora, étaient deux des éléments clés du projet. ingénieurs. C’était une étape importante qui a finalement conduit à une frénésie d’investissement.

L’acquisition, qui évalué Otto à 680 millions de dollars, a tourné au vinaigre lorsque Waymo a intenté une action en justice contre Uber début 2017, affirmant que M. Levandowski avait volé des secrets commerciaux à Google. Uber a limogé M. Levandowski, et bien que l’affaire ait été jugée, les entreprises ont finalement réglé. Uber a accepté de donner à Google une participation dans l’entreprise évaluée à 72 millions de dollars.

Les procureurs fédéraux ont accusé M. Levandowski de 33 chefs de vol et de tentative de vol de secrets commerciaux à Google. Il a été condamné à 18 mois de prison plus tôt cette année.

La mort d’une femme à Tempe, en Arizona, en mars 2018 – finalement attribuée à une erreur du conducteur et à d’autres lacunes en matière de sécurité – a été un tournant sombre pour Uber et d’autres projets de voitures autonomes. Uber et d’autres entreprises ont suspendu leurs essais routiers. Même après la reprise des tests, les nouveaux investissements ont ralenti. Quand Uber a finalement remis ses voitures sur la route, elles ont continué à ne pas répondre aux attentes.

En 2018, Uber a reçu un investissement de 500 millions de dollars de Toyota pour aider à maintenir l’unité autonome à flot. Cet investissement a marqué un changement dans la stratégie d’Uber, indiquant que l’entreprise ne souhaitait plus développer sa propre voiture autonome, mais plutôt brancher sa technologie de navigation dans un véhicule fabriqué par un fabricant traditionnel.

Un an plus tard, Toyota a ajouté à son investissement, en partenariat avec Denso et le SoftBank Vision Fund pour investir 1 milliard de dollars dans l’effort de conduite autonome d’Uber. L’accord valorisait l’ATG d’Uber à 7,25 milliards de dollars. L’injection de liquidités a acheté ATG un certain temps, mais son avenir à long terme chez Uber est resté incertain. L’unité était coûteuse à exploiter, même si Uber a soutenu qu’elle deviendrait rentable d’ici 2021.

En 2019, quand un start-up bien connue s’est vendue à Apple, l’industrie naissante des véhicules autonomes a commencé à se consolider.