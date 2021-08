Uber offre des réductions aux étudiants qui peuvent prouver qu’ils ont été doublement piégés dans le but de faire vacciner les jeunes Britanniques

UBER offre des réductions aux étudiants qui peuvent prouver qu’ils ont été doublement piégés dans le but de faire vacciner les jeunes.

Tous les plus de 18 ans sont désormais éligibles pour un jab – et Uber et Uber Eats offriront désormais 10 £ de réduction sur un trajet ou un plat à emporter aux jeunes qui prouvent qu’ils ont été vaccinés.

Les étudiants à double piqûre bénéficieront de 10 £ de réduction sur les trajets Uber et les repas Uber Eats dans le but de faire vacciner les jeunes Crédit : Alamy

Les étudiants de première année qui prennent des selfies à l’extérieur d’un centre de vaccination recevront également des récompenses d’Uber Crédit : Alamy

Cela fait suite au programme du gouvernement de vacciner les étudiants et de les protéger contre Covid avant leur retour sur les campus universitaires.

Les étudiants pourront réclamer 10 £ en crédit Uber ou Uber Eats pour profiter d’un voyage ou d’un repas gratuit – s’ils peuvent prouver qu’ils ont reçu les deux doses du jab salvateur.

Les Freshers qui publient un selfie à l’extérieur d’un centre de vaccination recevront également des récompenses d’Uber – dans le but d’empêcher une augmentation des cas de coronavirus au début du trimestre d’automne.

Et ils ont dit qu’ils enverraient une notification push à des millions de téléphones portables de ses utilisateurs la semaine prochaine pour leur rappeler de se faire piquer dès que possible.

Les rivaux Bolt et Deliveroo, ainsi que le restaurant Pizza Pilgrims, figuraient parmi deux douzaines d’autres grandes marques en pourparlers avec le gouvernement pour offrir des incitations similaires afin d’encourager les jeunes à se faire vacciner.

OFFRES UBER

Jamie Heywood, directeur général régional d’Uber pour l’Europe du Nord et de l’Est, a déclaré : « Alors que les villes s’ouvrent, nous devons tous procéder avec prudence et nous assurer que tous les adultes sont vaccinés contre Covid-19.

« Nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement sur cette importante campagne pour encourager tout le monde à obtenir son jab ».

Lorsque le verrouillage a été imposé pour la première fois en 2020, Uber a lancé Uber Medics, offrant des trajets à prix réduit au personnel du NHS et aux soignants effectuant des travaux essentiels.

Et plus tôt cette année, alors que la campagne de vaccination commençait, Uber a proposé des voyages vers et depuis des centres de vaccination à travers le Royaume-Uni et l’Irlande.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les ministres s’inquiètent du fait qu’actuellement, seulement environ 67% des personnes âgées de 18 à 29 ans en Angleterre ont reçu la première dose d’un vaccin.

Ils essaient d’utiliser une approche «carotte et bâton» pour encourager une plus grande participation – en particulier avant le début des trimestres unis le mois prochain, suscitant des craintes d’une nouvelle vague de Covid.

Deux coups seront obligatoires pour entrer dans une boîte de nuit à partir de l’automne, mais les premiers efforts visant à forcer tous les étudiants à recevoir un double coup ont été abandonnés après une réaction rapide.

Dans les semaines à venir, un certain nombre d’autres incitations seront mises en place pour accompagner la menace d’interdire les jeunes adultes qui ne sont pas piqués dans les lieux.

Le secrétaire à la Santé, Savid Javid, a déclaré : « Merci à toutes les entreprises qui se mobilisent pour soutenir cette importante campagne de vaccination.

Et il a dit aux jeunes : « Une fois disponible, sortez et profitez des réductions. »

Le ministre des Jabs, Nadhim Zahawi, a ajouté: « Merci aux entreprises qui ont soutenu cette mission – veuillez obtenir vos jabs dès que vous le pouvez et faites une bonne affaire. »