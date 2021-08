Uber montre des signes de sortie de crise pandémique.

Uber se remet de la pandémie et des pénuries de chauffeurs qui ont suivi, a annoncé mercredi la société. Le chiffre d’affaires de la société au deuxième trimestre a augmenté de 105% par rapport à la même période l’an dernier, à 3,9 milliards de dollars, légèrement plus élevé que prévu par les analystes. Uber a également enregistré un bénéfice rare de 1,1 milliard de dollars, grâce au premier appel public à l’épargne de la société chinoise de covoiturage Didi, dont Uber détient 11% du capital.

En excluant ce gain ponctuel, Uber a déclaré que ses pertes ajustées étaient de 509 millions de dollars. Uber a enregistré un bénéfice pour la dernière fois au premier trimestre 2018, lorsqu’il a vendu une partie de ses activités sur les marchés étrangers où il était confronté à des défis. La société reste sur la bonne voie pour atteindre son objectif de rentabilité ajustée au cours des trois derniers mois de 2021, a déclaré Nelson Chai, son directeur financier, dans un communiqué.

Uber et d’autres sociétés de covoiturage sont toujours confrontées à l’incertitude car la variante Delta provoque une augmentation des cas de Covid-19 aux États-Unis et ailleurs. L’entreprise de livraison de nourriture d’Uber, Uber Eats, a fourni une bouée de sauvetage à l’entreprise lors des fermetures précédentes, lorsque les clients ont cessé de faire des courses mais ont commencé à commander plus de nourriture.

Les passagers sont revenus sur Uber ce printemps plus rapidement que les chauffeurs, ce qui a entraîné de longs temps d’attente et des prix plus élevés. Pour inciter les conducteurs à revenir sur la plate-forme, Uber a augmenté les incitations et les bonus. Uber a également déclaré qu’il avait temporairement abaissé le montant qu’il prélève sur les tarifs d’appel à 18,7%, par rapport à son taux habituel d’environ 20 à 25%.