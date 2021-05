Uber montre des signes de reprise après le ralentissement de la pandémie.

La baisse des revenus comprenait 600 millions de dollars qu’Uber a alloués pour payer des règlements avec des chauffeurs en Grande-Bretagne, où la Cour suprême a statué en février que les chauffeurs devraient être classés comme des travailleurs et avoir droit à un salaire minimum et à des vacances.

Uber a perdu 108 millions de dollars, une amélioration par rapport à l’année précédente, lorsqu’elle avait perdu 2,9 milliards de dollars. Uber a attribué le changement à la vente de son unité de véhicule autonome, qui a été acquise par la start-up de camions autonomes Aurora en décembre. La perte d’exploitation d’Uber pour le trimestre était de 1,5 milliard de dollars – également aggravée par le règlement du chauffeur britannique.

Mardi, le principal concurrent d’Uber aux États-Unis, Lyft, a déclaré qu’il se remettait également du ralentissement causé par la pandémie alors que les coureurs commençaient à revenir sur la plate-forme. Pourtant, le chiffre d’affaires de Lyft pour le trimestre était de 609 millions de dollars, une baisse de 36% par rapport à l’année précédente. Les pertes s’élevaient à 427,3 millions de dollars, 7% de plus que les pertes de l’année précédente.

« Uber commence à tirer sur tous les cylindres, car de plus en plus de consommateurs roulent avec nous tout en continuant à utiliser nos offres de livraison en expansion », a déclaré Dara Khosrowshahi, directeur général d’Uber, dans un communiqué.

Alors que les consommateurs ont évité de voyager au cours de l’année écoulée, l’activité d’Uber a été renforcée par son service de livraison de nourriture, Uber Eats. Les revenus provenant de la livraison s’élevaient à 1,7 milliard de dollars, soit une augmentation de 270% par rapport à il y a un an. Malgré les réouvertures à Sydney et à New York, Uber a déclaré que les clients avaient continué à commander des livraisons de nourriture à un rythme soutenu.

Mais alors que les pilotes ont commencé à revenir sur Uber et Lyft, les pilotes ont été plus hésitants. Les deux sociétés ont déclaré avoir été confrontées à des pénuries de chauffeurs. Lors d’un appel téléphonique mardi avec des analystes financiers, le président de Lyft, John Zimmer, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les chauffeurs qui considéraient la livraison de nourriture comme une option plus sûre pendant la pandémie reviendraient à la grêle parce que le salaire est meilleur et parce que les conducteurs manquent les interactions sociales avec les coureurs.