Uber MENT aux conducteurs sur le montant que les clients paient pour les courses, selon un média de San Francisco – RT USA News

Uber a donné à ses chauffeurs à San Francisco de mauvais chiffres pour le montant que leurs passagers paient, sous-estimant apparemment la part de l’argent que l’entreprise garde pour elle-même, a rapporté une plateforme d’information locale.

Le compte anecdotique indiquant une possible compression des chauffeurs par la société provenait de Mission Local, un site d’information local indépendant basé dans le district de Mission de SF. Il a déclaré avoir trouvé des écarts entre ce que son journaliste a payé pour les trajets et ce que leurs chauffeurs ont été informés du tarif par l’application Uber. Cela est apparu alors que le journaliste recherchait comment la société et son concurrent Lyft partageaient les tarifs avec les chauffeurs.

Nous avons réservé 20 trajets à SF avec des chauffeurs qui ont partagé leur salaire pour nos voyages. L’échantillonnage non scientifique a montré que les conducteurs revenaient à la maison en moyenne 52% de nos tarifs. De plus, le montant que Uber a dit aux conducteurs que nous avons payé était environ 20% inférieur à nos tarifs réels.https://t.co/oC44aW3cz3 – Mission locale (@MLNow) 15 juillet 2021

Le point de vente a réservé un total de 20 trajets, 10 avec chaque entreprise de concerts, et a demandé aux chauffeurs de partager combien ils ont reçu pour le service. Dans cinq des cinq trajets Uber où le conducteur a accepté de montrer une ventilation de son salaire, l’application a montré que « prix client » une somme inférieure à ce qui a été réellement payé. Le prix réel était de 9,6% à 26,3% plus élevé que ce que le conducteur avait dit qu’il était, selon le rapport.

Uber n’a pas expliqué l’écart, lorsqu’on lui a demandé de commenter le point de vente.

Il n’y avait pas de données comparables pour les trajets Lyft, car la société ne montre que combien un trajet rapporterait au conducteur. Il a déclaré qu’une ventilation des trajets individuels pourrait être trompeuse.

L’étude non scientifique de Mission Local – comme elle l’a souligné – sur la structure de rémunération des gig-riding est intervenue peu de temps après un rapport du Washington Post, qui a déclaré que les chauffeurs Uber et Lyft ne profitaient pas de la hausse des revenus que l’on pourrait s’attendre à suivre à la suite d’une augmentation des prix des courses causée par une pénurie de main-d’œuvre.

L’histoire s’est particulièrement concentrée sur la Californie, où les chauffeurs obtenaient un pourcentage du tarif, aidant les entreprises à faire valoir que les travailleurs des concerts étaient des entrepreneurs indépendants et non leurs employés, qui devraient recevoir tous les avantages pertinents. La nécessité de ce traitement spécial a été supprimée l’année dernière, après que l’État a adopté la Proposition 22, une initiative de vote qui a réglé le statut juridique en faveur des organisations. Les sociétés de concerts avaient dépensé quelque 200 millions de dollars pour promouvoir la Proposition 22 auprès des électeurs du Golden State.





Aussi sur rt.com

La crise de Covid a causé des inégalités de richesse et a créé des millions de nouveaux millionnaires – Credit Suisse







Uber a depuis réaligné son système d’indemnisation en Californie pour qu’il corresponde à son fonctionnement dans tous les autres États des États-Unis. Les conducteurs sont payés en fonction de la distance et de la durée d’un trajet, et peuvent également recevoir un bonus fixe lorsqu’ils acceptent un trajet pendant une flambée des prix.

Son PDG, Dara Khosrowshahi, a contesté le récit du journal, affirmant dans un fil Twitter que le salaire des chauffeurs par trajet avait augmenté de 37% à l’échelle nationale entre janvier et mai. Il a ajouté qu’en Californie, l’augmentation avait été encore plus importante, et a défendu le découplage des paiements des conducteurs des tarifs comme une tentative de « faire correspondre l’offre et la demande plus efficacement par voyage. »

1/ Hier, j’ai lu le titre suivant du @washingtonpost: « Vous payez peut-être plus pour Uber, mais les conducteurs ne reçoivent pas leur part de la hausse des tarifs. » Cela m’a alarmé alors j’ai appelé mon équipe – je savais que ce n’était pas vrai mais je voulais en être sûr. – dara khosrowshahi (@dkhos) 11 juin 2021

Pré-proposition 22, Uber a conservé des frais de service de 25% ou 28%, selon le type de trajet, selon son blog d’entreprise. Maintenant, il obtient une part variable qui « est égal à ce que le conducteur paie moins ce que le conducteur gagne ». Mission Local a déclaré que, dans son petit échantillon, les conducteurs avec Uber représentaient en moyenne 56% de ce que le journaliste a payé pour les trajets. Pour les conducteurs Lyft, le chiffre était de 47 %.

Si la taxe de séjour était prise en compte, Uber « empoché une moyenne et une médiane de 42 % dans les voyages que j’ai effectués » le journaliste, David Mamaril Horowitz, a écrit.

Le représentant régional des affaires publiques d’Uber, Zahid Arab, a déclaré au média : « Le taux de participation médian d’Uber est resté le même » soit environ 25 %.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!