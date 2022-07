Uber laissera les conducteurs choisir les trajets qu’ils souhaitent effectuer

Uber a annoncé vendredi une série de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’expérience des conducteurs sur l’application de covoiturage alors que les conducteurs continuent de faire face aux prix élevés de l’essence et aux taux d’inflation.

Les conducteurs à travers les États-Unis pourront voir exactement combien ils gagneront et où ils vont avant d’accepter un voyage. Ils pourront également voir plus d’une demande de voyage à la fois en utilisant une nouvelle fonctionnalité appelée Trip Radar. Uber a déclaré que ces changements contribueront également à réduire les temps d’attente pour les passagers.

La société a également annoncé la carte de débit et le compte courant Uber Pro, qui offrent aux conducteurs jusqu’à 7 % de remise en argent sur l’essence dans certaines stations. Les gains des chauffeurs seront déposés directement sur le compte.

Les mises à jour et la carte de débit seront déployées au cours des prochains mois.

C’est la dernière initiative d’Uber pour essayer de soutenir les chauffeurs. La société a ajouté une surtaxe sur les tarifs et les livraisons en mars dans le but de compenser la hausse des prix du carburant. Les nouvelles options peuvent aider l’entreprise à conserver les chauffeurs existants et à en attirer de nouveaux.

Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a déclaré en mai que la base de conducteurs de l’entreprise avait atteint un sommet post-pandémique et qu’elle s’attendait à ce que la croissance des conducteurs se poursuive sans “investissements incitatifs supplémentaires significatifs”.

“Notre besoin d’augmenter le nombre de pilotes sur la plate-forme n’est pas nouveau ni une surprise… il y a beaucoup de travail devant nous, mais c’est une machine qui tourne”, avait-il déclaré à l’époque.

Uber publiera ses résultats du deuxième trimestre le 2 août.