Uber Health ajoute l’épicerie et la livraison d’articles en vente libre

La branche santé d’une compagnie de transport Uber, surnommé Uber Health, a annoncé qu’il ajoutait la livraison de produits d’épicerie et de produits en vente libre à ses offres.

Grâce à Uber Eats, les fournisseurs et les payeurs peuvent faire livrer des produits d’épicerie et des articles en vente libre directement au domicile d’un patient. La société vante l’offre comme simplifiant l’ensemble du parcours du patient, de l’acheminement des patients aux rendez-vous médicaux jusqu’à l’accès à l’épicerie.

En avril, la société a annoncé qu’elle ajoutait des services de livraison d’ordonnances le jour même à sa plateforme grâce à une intégration avec ScriptDrop, où les utilisateurs pouvaient gérer la livraison d’une ordonnance d’une pharmacie dans leur zone de service et suivre l’arrivée de leurs médicaments.

« Je suis venu chez Uber parce que nous sommes particulièrement bien placés pour donner accès à une myriade d’avantages supplémentaires nécessaires pour soigner les patients en dehors des quatre murs d’une clinique : transport médical non urgent, livraison d’ordonnances le jour même, épicerie et Nous avons maintenant créé un guichet unique pour les coordonnateurs de soins afin non seulement de permettre l’accès physique aux soins, mais aussi de rendre transparent la façon de naviguer dans les complexités de la conception des prestations d’assurance. Caitlin Donovan, responsable mondiale d’Uber Health, a déclaré MobiHealthActualités dans un e-mail.

LA GRANDE TENDANCE

En 2020, Uber Santé s’est associé à la plateforme de prescription numérique à la demande NimbleRx pour inclure la livraison de produits pharmaceutiques via sa plateforme à Seattle et à Dallas.

L’année dernière, l’entreprise s’est associée avec Walgreens et DoorDash pour fournir Paxlovid, une thérapie antivirale orale pour COVID-19, aux communautés mal desservies. Les patients éligibles vivant dans des communautés défavorisées pourraient recevoir la livraison gratuite de leurs ordonnances Paxlovid sur Walgreens.com ou via l’application Walgreens.

D’autres entreprises offrant des services de livraison d’épicerie aux fournisseurs et aux patients sont Instacart Health, la division santé du service de livraison d’épicerie Instacart, et la société de livraison de nourriture à technologie FarmboxRx, qui a récemment annoncé le lancement de Feed by FarmboxRx, un programme basé sur des applications pour fournir aux personnes touchées par les réductions des avantages SNAP des produits et des aliments de base. .