Pour protéger la vie privée, aucune information sur les passagers ne sera partagée dans la base de données et les incidents ayant entraîné le licenciement d’un conducteur seront répertoriés en six grandes catégories: tentative de pénétration sexuelle non consensuelle; toucher non consensuel d’une partie sexuelle du corps; baisers non consensuels d’une partie sexuelle du corps; baisers non consensuels d’une partie du corps non sexuelle; pénétration sexuelle non consensuelle; et des agressions physiques mortelles.

