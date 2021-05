Uber et Lyft proposeront des trajets gratuits vers les sites de vaccination jusqu’au 4 juillet dans le cadre du nouveau partenariat avec la Maison Blanche, a annoncé mardi l’administration Biden.

« En aidant les Américains à se rendre gratuitement sur un site de vaccination, Lyft et Uber éliminent un obstacle potentiel et rapproche les États-Unis de l’objectif du président d’obtenir au moins un vaccin pour 70% de la population adulte américaine d’ici le 4 juillet », le White House a déclaré dans un communiqué de presse.

Les deux entreprises s’étaient déjà associées à d’autres entreprises pour élargir l’accès au transport vers les sites de vaccination, mais l’annonce de mardi s’appuie sur ces engagements et introduit un partenariat officiel avec le gouvernement.

La Maison Blanche a déclaré que l’initiative serait lancée dans les deux prochaines semaines.

Uber n’a pas immédiatement apporter des détails sur l’apparence des manèges dans son application, mais Lyft mentionné un «code de trajet» sera disponible sur son site Web ou son application d’ici le 24 mai. Bien que la Maison Blanche ait annoncé les manèges comme étant gratuits, Lyft a déclaré qu’il couvrirait 15 $ d’un trajet dans chaque sens. Lyft a déclaré dans un communiqué que le montant devrait couvrir « la plupart, sinon la totalité » du tarif basé sur les trajets passés vers les sites de vaccination observés.

Les utilisateurs pourront accéder au site Web ou à l’application de Lyft pour obtenir un code pour se rendre à un site de vaccination à proximité après avoir donné quelques détails. Les codes peuvent être utilisés pour les trajets standard ainsi que pour les scooters ou les vélos proposés par Lyft pendant les heures normales de pharmacie de 6 h à 20 h.

«Le vaccin est la clé pour nous faire bouger tous à nouveau, et nous sommes fiers de faire notre part pour faire avancer le pays», a déclaré le cofondateur et président de Lyft, John Zimmer, dans un communiqué. «Nous avons toujours pensé que le transport avait le pouvoir d’améliorer la vie des gens, et cette initiative rend cela plus vrai que jamais. Aider davantage d’Américains à se faire vacciner aide la communauté Lyft de conducteurs et de cyclistes, et nous sommes reconnaissants à l’administration Biden de donner la priorité à l’accès. . «

« Les vaccins sont notre meilleur espoir pour vaincre cette pandémie et bientôt tout le monde en Amérique pourra prendre un Uber gratuit pour se faire vacciner », a déclaré le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, dans un communiqué. « Nous sommes honorés d’approfondir nos engagements mondiaux antérieurs et de nous associer à la Maison Blanche et à Lyft pour fournir des trajets gratuits vers les sites de vaccination à travers les États-Unis. C’est un moment de fierté pour moi, pour Uber et pour notre pays. »

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Uber et Lyft promettent des millions de dollars pour lutter contre la pénurie de chauffeurs