Uber et Lyft pourraient abandonner Minneapolis avec une hausse de salaire de plus de 0,51 $

Uber et Lyft ont menacé de quitter Minneapolis après que le conseil municipal a approuvé un salaire minimum pour les chauffeurs qui obligerait les entreprises technologiques à payer les chauffeurs 1,40 $ par mile et 0,51 $ par minute pendant les trajets. L’ordonnance, qui a été adoptée par le Conseil 7-5 jeudi, pourrait encore faire l’objet d’un veto du maire de Minneapolis, Jacob Frey, qui a indiqué qu’il hésite à signer la facture.

Un marché non réglementé permet à Uber et Lyft d’esquiver les lois sur le salaire minimum à l’échelle nationale. La proposition de Minneapolis amènerait le salaire du conducteur à s’aligner sur le minimum horaire de 15 $ de la ville.

Contacté pour commentaires, le conseil municipal a partagé une déclaration de plusieurs membres exhortant le maire à signer l’ordonnance dans la loi. « Depuis qu’Uber et Lyft sont entrés sur le marché, les chauffeurs ont travaillé dans un environnement de travail presque totalement non réglementé avec des salaires souvent très bas et essentiellement aucun droit des travailleurs », indique le communiqué. « Nous demandons instamment au maire Frey de ne pas céder à la pression des entreprises et de lui demander de signer l’ordonnance dans la loi. »

Lyft a envoyé au conseil municipal une lettre mardi menaçant de quitter la ville le 1er janvier, le jour où l’ordonnance entrera en vigueur, si le maire ne l’annule pas. « Si cela devenait une loi, les conducteurs gagneraient finalement moins car les prix pourraient doubler et seuls les plus riches pourraient encore se permettre un trajet », a déclaré CJ Macklin, un porte-parole de Lyft. « Nous soutenons une norme de revenu minimum pour les conducteurs, mais cela devrait faire partie d’une solution plus large à l’échelle de l’État qui protège également l’indépendance des conducteurs. »

Chaîne d’information des villes jumelles KSTP-TV rapporte que le maire a déjà exprimé ses inquiétudes. Dans un e-mail au conseil municipal, Frey a suggéré qu’il soutenait les efforts visant à renforcer les protections pour les conducteurs, mais a mis en doute l’ordonnance. « Cette ordonnance devrait avoir un impact significatif sur notre ville en termes de protection des travailleurs, de sécurité publique, de droits des personnes handicapées et d’objectifs de changement de mode de transport », a déclaré Frey dans le courriel. « Il est clair que nous devons accorder plus de temps à la délibération. »

Ally Peters, porte-parole du bureau du maire, a déclaré que Frey « soutient que les chauffeurs sont mieux payés. Cependant, il a de profondes inquiétudes quant à la manière dont l’ordonnance est rédigée et à l’impact qu’elle aura. Uber n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plus tôt cette année, le gouvernement de l’État du Minnesota a envisagé une proposition similaire, mais le gouverneur Tim Walz a finalement opposé son veto.