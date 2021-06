Uber et Lyft intensifient leurs efforts pour protéger leur modèle commercial

Après que la Californie a adopté une loi en 2019 qui a effectivement donné aux travailleurs de concert le statut juridique d’employés, des entreprises comme Uber et Lyft ont dépensé quelque 200 millions de dollars pour une initiative de vote exemptant leurs chauffeurs.

Pour éviter de telles menaces dans d’autres États, les entreprises ont fait pression pour une législation qui classe les conducteurs comme des sous-traitants, ce qui signifie qu’ils n’ont pas droit à des protections telles qu’un salaire minimum et des allocations de chômage. L’initiative la plus sérieuse dans cette veine, dans l’État de New York, est au point mort face à l’opposition des groupes syndicaux alors que la session législative de l’État tire à sa fin cette semaine. Mais l’effort semble certain d’être relancé, et les négociations – dans lesquelles les entreprises ont proposé d’accorder aux travailleurs des droits de négociation et certains avantages mais pas toutes les protections de l’emploi – ont indiqué à quoi pourrait ressembler un éventuel accord à New York et au-delà.

Des sociétés de concerts comme Uber et Lyft ont longtemps résisté à la classification des travailleurs en tant qu’employés, déclarant dans réglementaire dépôts que cela les obligerait à modifier leur modèle commercial et à risquer un coup financier. Les responsables de l’industrie ont estimé que faire des chauffeurs des employés pourrait augmenter les coûts de main-d’œuvre de 20 à 30 pour cent. Alors que la Californie examinait un projet de loi en vertu duquel les chauffeurs de concerts seraient susceptibles d’être classés comme employés en 2019, les entreprises ont rencontré à plusieurs reprises quelques grands syndicats, dont le Service Employees International Union et les Teamsters, pour discuter d’un accord dans le sens de ce qu’ils ont proposé à New York. Mais les pourparlers se sont effondrés parce que de nombreux membres du mouvement syndical ont refusé de faire des concessions importantes tout en gardant le dessus sur la législation. Le projet de loi a été adopté en septembre de la même année. Cependant, après l’approbation de l’initiative de vote qui exemptait les conducteurs l’automne dernier, certains travailleurs sont devenus plus disposés à conclure un accord. New York, où les discussions étaient déjà en cours, était un endroit naturel pour en chercher un. Certaines des entreprises avaient des relations avec les travailleurs de l’État, principalement l’Association internationale des machinistes, avec laquelle Uber a créé et financé une organisation de chauffeurs en 2016, connue sous le nom d’Independent Drivers Guild. À certains égards, la guilde des chauffeurs préfigurait l’arrangement que les entreprises recherchent aujourd’hui : il permettait aux chauffeurs de régler leurs problèmes avec l’entreprise, mais acceptait de ne pas contester le statut d’entrepreneur des chauffeurs. Dans le même temps, le travail avait un effet de levier. Un certain nombre de décisions à New York ont ​​accordé aux conducteurs de concerts des allocations de chômage conventionnelles dans l’État, entraînant potentiellement des centaines de millions de dollars de passif pour les entreprises. Et il y avait des réglementations de la ville de New York – comme une norme de salaire minimum pour les chauffeurs s’élevant à plus de 17 $ l’heure après dépenses – que certaines sociétés de concerts ont cherché à alléger.

Un projet de loi, produit par des responsables de l'industrie en consultation avec des groupes syndicaux, considérait les travailleurs des concerts comme des «travailleurs de réseau». Cela en aurait fait essentiellement des entrepreneurs avec certaines protections et le droit d'adhérer à une organisation syndicale qui négocierait sur une base sectorielle, c'est-à-dire d'un seul coup avec les grandes entreprises. L'arrangement aurait créé plus de 150 000 nouveaux membres syndicaux dans l'État. La négociation aurait eu lieu séparément pour les chauffeurs et pour les livreurs et aurait couvert un salaire minimum, des «avantages transférables» comme des cotisations de retraite et un processus d'appel des licenciements. Mais les détails des syndicats proposés ont fait sourciller. Comme indiqué dans le projet, les entreprises auraient signé un accord avec un seul syndicat lui donnant accès aux travailleurs via les systèmes de messagerie électronique de l'entreprise. Une fois que le syndicat a signé 10 pour cent des travailleurs éligibles de l'industrie et que le commissaire du travail de l'État a certifié l'arrangement, le syndicat serait devenu l'agent exclusif de tous les travailleurs de l'industrie. Aucun autre syndicat n'aurait eu la chance de les représenter. Les critiques se sont plaints du fait que les entreprises de concerts n'avaient pas consulté suffisamment au-delà de certains des groupes de travailleurs qui pourraient en bénéficier – parmi eux les machinistes, qui semblaient probablement être les premiers à avoir accès aux e-mails des chauffeurs, et le Transport Workers Union of America, qui semblait être le premier en ligne pour obtenir un accès par courrier électronique aux livreurs. « Le projet de loi sur les négociations sectorielles des entreprises a été rédigé sans la contribution des travailleurs », a déclaré Ligia Guallpa du Workers Justice Project à but non lucratif, dont le groupe a aidé les livreurs à créer une organisation qui revendique plus de 10 000 membres. « Ils ne décident pas de leur propre représentation. C'est arrangé à l'avance.

Le procureur général de l’Ohio souhaite que Google soit déclaré service public.

La start-up de camions électriques Lordstown n’a pas d’argent pour commencer la production. Mme Guallpa, comme d’autres dirigeants syndicaux et organisateurs de travailleurs, a déclaré qu’elle n’avait découvert la proposition qu’à la mi-mai, après Bloomberg a signalé sur son existence.

Aziz Bah, directeur organisateur de l’Independent Drivers Guild, a déclaré dans un communiqué que « le choix du ou des syndicats à adhérer appartient aux travailleurs ».

Les critiques se sont également plaints que le financement du syndicat – potentiellement plus de 20 millions de dollars par an pour le seul syndicat des chauffeurs – serait venu des entreprises via une redevance sur les trajets qu’ils collectent, ce qui fait que les travailleurs se sentent redevables aux entreprises. Et selon la proposition initiale, les travailleurs auraient été interdits de grève pendant qu’ils négociaient avec les entreprises, les privant d’une source cruciale de levier. Selon Kate Andrias, professeur à la faculté de droit de l’Université du Michigan, certaines de ces fonctionnalités étaient en contradiction avec le droit du travail fédéral, qui interdit généralement les syndicats que les entreprises sélectionnent, financent ou contrôlent efficacement. Cependant, la loi ne s’applique pas aux entrepreneurs. La proposition aurait également remplacé les allocations de chômage conventionnelles auxquelles de nombreux conducteurs sont actuellement éligibles par un nouveau système qui aurait pu entraîner une baisse des allocations et qui aurait pu être plus difficile à percevoir pour les travailleurs dans certaines situations. Et la proposition aurait largement interdit aux municipalités de réglementer le travail effectué via des applications de covoiturage ou de livraison, en annulant la norme de rémunération minimale des chauffeurs à New York, bien que les travailleurs aient pu négocier un plancher aussi élevé que ce minimum ou plus. La divulgation de la première ébauche du projet de loi en mai créé une contrecoup contre toute proposition comportant faible syndicats ou syndicats effectivement sélectionnés par les entreprises. « Ils parlent du droit de négociation qui est un cheval de Troie », a déclaré Bhairavi Desai, directeur exécutif de la New York Taxi Workers Alliance, qui a aidé les chauffeurs des services de covoiturage à obtenir des allocations de chômage dans l’État. « Ce syndicat serait complice de leur donner une couverture alors qu’ils cherchent vraiment à dominer l’industrie. »