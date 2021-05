Uber et Lyft fourniront des trajets gratuits vers les sites de vaccination COVID-19

WASHINGTON – Le président Joe Biden a annoncé un partenariat avec les sociétés de covoiturage Uber et Lyft pour offrir des trajets gratuits aux sites de vaccination afin de l’aider à atteindre son objectif de 70% des adultes américains recevant au moins un vaccin vaccinal d’ici le 4 juillet.

Le président a annoncé le partenariat, ainsi que d’autres mesures que l’administration prend pour encourager les Américains à se faire vacciner, lors d’une réunion virtuelle avec un groupe bipartisan de gouverneurs mardi après-midi. La fonctionnalité devrait être lancée le 24 mai et se poursuivre jusqu’au 4 juillet.

« Je pense que cela s’intensifie vraiment », a déclaré Biden. »

Biden a dévoilé un partenariat pour ouvrir des sites de vaccination dans les plus grands collèges communautaires du pays afin de fournir des vaccins aux étudiants, au personnel et aux résidents locaux en mai et juin.

Le président a également financé à partir de son programme de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars, qui a été promulgué en mars, immédiatement disponible pour les gouvernements des États, des territoires, des tribus et des locaux pour promouvoir la sensibilisation de la communauté et aider les gens à se faire vacciner.

Les dirigeants des États et des communautés locales peuvent utiliser les milliards de fonds, qui seront fournis par l’Agence fédérale de gestion des urgences, pour les efforts d’éducation sur les vaccins, en contactant les résidents pour remplir les rendez-vous de vaccination et en travaillant avec les employeurs pour faire vacciner leurs employés hors site ou en mettant en place une clinique de vaccination éphémère au travail.

« Cela aidera les États à prospérer … les territoires, les gouvernements locaux et les organisations communautaires et confessionnelles à faire plus de progrès sur le terrain », a déclaré Biden.

En mars, Lyft s’est associée à des groupes à but non lucratif, notamment United Way Worldwide, le National Asian Pacific Center on Aging, le NAACP, la Chambre de commerce hispanique et la National Down Syndrome Society pour financer des manèges afin d’aider les personnes vivant dans des communautés à faible revenu à se faire vacciner. .

Alors que l’offre commence à dépasser la demande, la Maison Blanche a intensifié ses efforts en vue de faire vacciner 160 millions d’adultes américains d’ici le 4 juillet.

Plus de 58% des adultes américains – et 46% de la population – ont reçu au moins un vaccin, et près de 35% du pays est entièrement vacciné. Cependant, le rythme des vaccinations à la première dose a chuté de 60% au cours du dernier mois seulement, selon une analyse USA TODAY des données des Centers for Disease Control and Prevention.

Biden rencontre virtuellement le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine, le gouverneur de l’Utah Spencer Cox, le gouverneur du Massachusetts Charlie Baker, le gouverneur du Maine Janet Mills, le gouverneur du Minnesota Tim Walz et le gouverneur du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham pour partager les meilleures pratiques sur la façon dont ils ‘ J’ai encouragé les résidents à se faire vacciner.

« Les gouverneurs de tant d’États, en particulier les six qui sont ici, ont été des partenaires essentiels dans cet effort et ils savent qu’il ne s’agit pas de politique. Il s’agit de sauver des vies et des moyens de subsistance, de reconstruire notre économie et de nous ramener à notre mode de vie. », A déclaré Biden.

Selon un nouveau sondage réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, seuls 11% des adultes américains non vaccinés déclarent qu’ils vont certainement se faire vacciner, tandis que 34% disent qu’ils ne le seront certainement pas. Un autre 27% disent qu’ils le feront probablement et 27% disent qu’ils ne le feront probablement pas.

Le gouverneur Mills a discuté de l’offre d’incitations aux résidents du Maine, y compris des permis de pêche ou de chasse gratuits, des cartes-cadeaux de détaillants comme LL Bean ou des billets gratuits pour l’équipe de baseball de la ligue mineure de l’État, les Portland Sea Dogs.

Le gouverneur Walz a déclaré que son État prévoyait d’offrir des coups aux fans lors du match d’ouverture de mardi soir pour son équipe de baseball de la ligue mineure, les St. Paul Saints.

«Va te faire vacciner pour que tu sois en vie pour voter contre moi aux prochaines élections. Je m’en fiche. Je veux juste finir», a déclaré le gouverneur Walz.

Plus de la moitié de tous les résidents du Massachusetts, du Maine et du Nouveau-Mexique ont reçu au moins un vaccin, classant ces États dans le top 10. L’Ohio et l’Utah sont dans la moitié inférieure des États pour les taux de vaccination.

Le gouverneur Cox a souligné que son État comptait l’une des populations les plus jeunes du pays expliquant pourquoi le taux de vaccination de l’Utah était si bas, mais a déclaré que son État avait lancé une campagne d’information publique pour aider les gens à comprendre ce qu’une personne entièrement vaccinée pourrait faire – en serrant ses grands-parents dans ses bras. assister à un match de basket-ball Utah Jazz.

Biden a déclaré à Cox que les États pourraient s’attendre à plus de conseils de la part du CDC sur ce que les personnes vaccinées peuvent faire une fois qu’elles sont entièrement protégées.

« Je pense que vous allez voir un effort plus agressif de notre part pour expliquer qu’une fois vacciné, ce n’est pas seulement que vous pouvez serrer vos petits-enfants dans vos bras, vous pouvez faire beaucoup plus », a-t-il déclaré.

