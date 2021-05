Uber et l’économie floue de la livraison de cannabis

Un panneau publicitaire annonçant le service de livraison de marijuana Eaze le 12 juillet 2018 à Los Angeles, Californie. La livraison de marijuana a suscité l’intérêt d’entreprises aussi grandes qu’Uber, mais une combinaison de faibles marges et de restrictions législatives, réglementaires et bancaires rendent l’entreprise difficile. Mario Tama | Getty Images Actualités | Getty Images

Les guerres de livraison pourraient ensuite se diriger vers les dispensaires de cannabis. Tout au long de la pandémie, les commandes de nourriture ont explosé pour DoorDash, UberEats et Grubhub. Les ventes de l’application de livraison d’alcool Drizly ont bondi. Et puis il y a l’application de livraison de cannabis basée en Californie Eaze, qui a vu les inscriptions de nouveaux clients augmenter de plus de 70 %. L’entreprise calcule que l’année dernière en Californie, une commande de marijuana a été passée toutes les huit secondes. Eaze est soutenu par Snoop Dogg, compte 800 000 clients et a effectué plus de 7 millions de livraisons en Californie depuis son lancement en 2014, mais ce n’est pas le seul joueur dans l’espace. Il existe une poignée d’options de livraison de cannabis qui desservent l’ensemble de l’État, et bien d’autres desservent des régions plus petites. MedMen et Caliva proposent la livraison en Californie, et dans tout le pays, les dispensaires proposent leurs propres services de livraison directement à leur communauté, là où il est légal de le faire. Même là où la livraison de marijuana à des fins récréatives et aux adultes est légale, il y a des formalités administratives. D’une part, différents États ont des lois du travail et des protocoles de transfert de produits différents pour les conducteurs. En Californie, par exemple, les chauffeurs doivent être des employés W2 des dispensaires. Il y a aussi des exigences pour les véhicules de livraison eux-mêmes : en Californie, le véhicule ne doit pas être ouvert, comme un scooter, et dans le Massachusetts, il y a des mandats caméra. Malgré les obstacles réglementaires, le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a récemment suggéré que son entreprise pourrait encore évoluer du covoiturage à la livraison de cannabis. « Lorsque la route sera libre pour le cannabis, lorsque les lois fédérales entreront en jeu, nous allons absolument y jeter un coup d’œil », a déclaré Khosrowshahi dans une récente interview à CNBC « Tech Check ».

La première acquisition de substance d’Uber

Pour l’instant, Uber se concentre sur l’alimentation, avec UberEats, et avec son acquisition Drizly, sa première incursion dans les substances réglementées : l’alcool. La société sœur de Drizly, Lantern, s’occupe de la livraison de cannabis. Lantern a été incubée au sein de Drizly, mais lorsque l’accord Uber-Drizly sera conclu, l’application de livraison de cannabis deviendra une filiale indépendante. Lantern a été le premier à lancer la livraison de cannabis pour adultes dans le Colorado en mars. La présidente de Lantern, Meredith Mahoney, a déclaré à CNBC par e-mail: « Nous sommes ravis que la marche vers la légalisation fédérale s’accélère et que les grands acteurs de la livraison comme Uber en prennent note. » Si les fusions et acquisitions étaient la réponse d’Uber à un marché de livraison d’alcool en plein essor, la consolidation pourrait-elle être au menu du cannabis ? Peut-être, dit le porte-parole d’Eaze, David Mack, mais la réglementation s’avérera toujours être un défi important. Un problème pour la consolidation pourrait être les lois limitant la livraison de cannabis aux côtés de l’alcool ou de la nourriture. La Californie, un modèle de politique sur la marijuana dans le reste du pays, interdit la livraison de cannabis avec de la nourriture ou avec de l’alcool. Entrer dans l’économie américaine du cannabis, c’est aussi entrer dans une entreprise liée à une drogue imprégnée d’inégalité raciale. Avec les Noirs américains 3,6 fois plus susceptibles d’être arrêtés pour des infractions liées à la marijuana que leurs homologues blancs, les règles du jeu pour le cannabis légal sont loin d’être égales. En fait, le rappeur et magnat Jay-Z a créé un fonds de 10 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs minoritaires du cannabis qui pourraient autrement être laissés pour compte par le boom de la marijuana. Les applications de livraison pourraient éliminer les coûts associés à la création de vitrines et offrir simultanément une exposition aux marques détenues par des femmes et des minorités. Eaze propose un menu « d’équité sociale » pour les magasins et dispensaires locaux appartenant à des Noirs, et affirme que cette fonctionnalité contribue à stimuler l’intérêt et les revenus des marques qui y apparaissent. De nombreuses applications de livraison et sociétés de logistique pourraient entrer dans l’espace de livraison de cannabis. L’application de logistique et de livraison Gopuff, malgré son nom et ses origines transportant des collations et des fournitures sur un campus universitaire, ne livre pas de marijuana. L’entreprise basée sur des applications, qui classé n ° 36 sur la liste Disruptor 50 de cette année, fournit de l’alcool et des accessoires pour fumeurs comme des plateaux roulants et des papiers dans plus de 600 villes américaines, mais Gopuff n’a pas l’intention d’ajouter des produits à base de cannabis à sa plate-forme, selon la société. Il a acheté BevMo !, une chaîne de 300 magasins d’alcools physiques sur la côte ouest à la fin de l’année dernière. Et Uber et Gopuff ont récemment annoncé un partenariat de livraison pour les articles « essentiels ».

Distribution et logistique du cannabis

L’artiste hip-hop et membre original de Dipset, Jim Jones, a reconnu les obstacles à l’entrée de sa propre société de cannabis, Saucey Farms & Extracts, et a annoncé mardi dernier un partenariat avec The Parent Company, une société de cannabis verticalement intégrée, pour gérer la distribution et la fabrication en Californie. . « Nous sommes une petite et moyenne entreprise, donc la distribution n’est pas quelque chose que nous serions normalement capables de fournir par nous-mêmes », a déclaré Jones. La société mère est devenue publique au Canada via un SPAC plus tôt cette année, sous le symbole TPCO sur le NEO Exchange, et la société a des liens avec un autre taureau célèbre du cannabis, Jay-Z. « Je prévois pleinement que des entreprises similaires emboîteront le pas dans les mois et les années à venir », a écrit Jones à CNBC dans un SMS. L’une de ces entreprises pourrait être FastAF, une plate-forme de logistique et de livraison du dernier kilomètre comme Gopuff, bien que plus petite et sur moins de marchés. FastAF ne propose actuellement pas de produits à base de cannabis, même si, comme Gopuff, il opère dans une Californie favorable aux mauvaises herbes.

FastAF fonctionne comme une boutique en ligne, en partenariat avec des marques comme Goop, Aesop et Nike. Il vend déjà des produits CBD et des accessoires pour le cannabis, et Lee Hnetinka, fondateur et PDG de Darkstore, la société mère de FastAF, dit qu’ils voient forte demande dans les deux catégories. FastAF prévoit de se lancer prochainement dans les produits réglementés avec livraison d’alcool, mais quelques obstacles subsistent en ce qui concerne le cannabis. L’un est l’écart entre les juridictions : « Lorsque nous serons prêts à commercialiser le cannabis, nous voulons y mettre tout notre poids. Nous cherchons à proposer nos marques partenaires sur chacun de nos marchés », a déclaré Hnetinka. Pour Hnetinka, l’autre obstacle, sans doute le plus important, ce sont les paiements.

Crime de marijuana et argent liquide

La marijuana a été légalisée à des degrés divers dans 35 États, mais comme la vente, la distribution et la possession restent illégales au niveau fédéral, les banques américaines sont confrontées à des risques en faisant affaire avec l’industrie du cannabis. Selon l’American Bankers Association, tout argent pouvant être attribué à une entreprise liée à la marijuana pourrait être considéré comme du blanchiment d’argent. En fait, la banque de cannabis est un tel problème que l’ex-PDG d’Eaze a quitté l’entreprise et a plaidé coupable d’avoir comploté pour fraude bancaire dans le cadre d’un stratagème visant à tromper les banques dans le traitement plus de 100 millions de dollars de paiements d’achat de marijuana. En conséquence, l’entreprise verte est principalement une entreprise de trésorerie. Cependant, pour l’année 2020, le Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis a signalé 684 banques et coopératives de crédit fournissant des services bancaires aux entreprises liées à la marijuana. FinCEN documenté plus de 170 000 rapports d’activités suspectes liés aux opérations bancaires dans l’industrie, mais plus des trois quarts d’entre eux concernaient des institutions jugées conformes aux réglementations de l’État concerné concernant les entreprises de marijuana. Pourtant, c’est délicat; les spécificités des politiques état par état compliquent et retardent la croissance de l’industrie. Pour les législateurs, c’est là qu’intervient la Secure and Fair Enforcement (SAFE) Banking Act. Le projet de loi, qui siège actuellement au Sénat après avoir été adopté par la Chambre des États-Unis, constituerait un refuge pour les institutions fournissant des services bancaires aux personnes liées à la marijuana. entreprises. Le cabinet comptable Elliot Davis a souligné dans une analyse 2020 que le projet de loi ne protégera pas les réseaux de cartes des poursuites fédérales, donc même avec l’approbation du Sénat, la loi SAFE laisse les entreprises de cannabis encore largement dépendantes de l’argent liquide. Cowen Research s’attend à ce que l’industrie du cannabis génère 85 milliards de dollars de ventes aux États-Unis d’ici 2030. Rien qu’à New York, le cannabis pourrait générer 350 millions de dollars par an en recettes fiscales et jusqu’à 60 000 nouveaux emplois, selon les estimations du Gouverneur Cuomo. Les revenus totaux de la Californie provenant du cannabis depuis janvier 2018 sont de 1,8 milliard de dollars, et l’application de livraison de cannabis Eaze affirme que la livraison représente 10 à 15 % du marché légal de l’État. Selon le porte-parole d’Eaze, Mack, la clé d’un marché de livraison robuste et de plusieurs acteurs est une législation de légalisation qui envisage la livraison dans le cadre du commerce du cannabis d’un État.

Légalisation fédérale et président Biden

Le cannabis est toujours considéré par le gouvernement fédéral comme une drogue de l’annexe I, à égalité avec l’héroïne et l’ecstasy dans ce que la DEA considère comme un « fort potentiel d’abus ». Même si un magasin ou un dispensaire fonctionne légalement dans son État d’origine, le transport de cannabis à travers les frontières de l’État viole toujours la loi. En conséquence, l’écosystème des mauvaises herbes de chaque juridiction existe en silo, et les acteurs de la livraison sont confrontés à un autre obstacle : s’installer dans un nouvel état signifie pratiquement s’installer à partir de zéro, avec un nouveau réseau de fournisseurs et de services de livraison, ainsi qu’une nouvelle réglementation cadre pour naviguer. La légalisation nationale éliminerait la plupart des barrières à l’entrée pour le cannabis et, en particulier, la livraison de cannabis. Mais le président Biden n’a pas demandé une révision des lois qui criminalisaient la marijuana en premier lieu, et Gordon Johnson de GLJ Research a déclaré qu’un rassemblement plus tôt cette année dans l’espace du cannabis coté en bourse, y compris le L’ETF Alternative Harvest et le stock de cannabis Tilray ont été alimentés par la conviction que le Biden aurait, à ce jour, fait plus sur les problèmes de cannabis. Johnson dit que si Biden ne signe pas de décret exécutif dépénalisant, déprogrammant ou reprogrammant la marijuana, le seul espoir réglementaire de l’industrie réside dans la loi SAFE Banking Act ou toute autre législation présentée par le sénateur démocrate de New York, Chuck Schumer. Une décision de déprogrammer le médicament serait une aubaine pour l’intérêt et le capital des investisseurs, mais c’est toujours une entreprise risquée. Johnson a un objectif de prix de 0 $ sur Tilray et voit peu d’espoir pour l’industrie à long terme, pariant que la marijuana reste une entreprise à faible marge brute avec une économie troublante. Le parcours financier cahoteux d’Eaze reflète certaines des inquiétudes de Johnson concernant la « ruée verte » des investissements dans le cannabis. L’année dernière, Techcrunch a rendu compte des défis financiers chez Eaze et un pivot commercial ultérieur dans un effort pour accroître les marges.