Uber et Doordash plongent alors que le département du Travail propose un changement de travailleur de concert

Le département du travail de Biden a publié mardi une proposition qui pourrait ouvrir la voie aux régulateurs et aux tribunaux pour reclasser les travailleurs des concerts en tant qu’employés plutôt qu’en tant qu’entrepreneurs indépendants.

La règle proposées’il est adopté, pourrait augmenter les coûts pour des entreprises comme Lyft , Uber Instagram et DoorDash qui comptent sur les travailleurs contractuels pour prendre des quarts de travail selon leurs propres horaires. Les actions de Lyft ont chuté de plus de 10 % mardi matin, tandis qu’Uber a chuté de 7 % et DoorDash a perdu près de 6 %.

Les entreprises ont fait valoir que les horaires flexibles sont attrayants pour les travailleurs, pointant vers des enquêtes montrant la popularité du modèle, et uniquement possibles dans le cadre d’un modèle d’entrepreneur. Cependant, certains experts et militants du travail ne sont pas d’accord, affirmant que les entreprises utilisent le modèle de l’entrepreneur pour réduire leurs propres coûts tout en refusant aux travailleurs des protections importantes telles que les prestations de soins de santé, la rémunération des heures supplémentaires et la possibilité de s’organiser en syndicats.

En 2020, une loi californienne est entrée en vigueur obligeant de nombreuses entreprises à reclasser les travailleurs contractuels en tant qu’employés, mais plus tard cette année-là, les électeurs ont approuvé une proposition qui exemptait de la loi les sociétés de covoiturage et de livraison basées sur des applications.

L’année dernière, l’administration Biden a annulé une règle créée sous le département du travail de Trump cela aurait permis aux entreprises de concerts de classer plus facilement les travailleurs comme des entrepreneurs indépendants plutôt que comme des employés. Mais après une contestation judiciaire, un tribunal rétabli la règle de l’ère Trump.

Le département du travail de Biden a déclaré dans son avis sur le Federal Register qu’il avait envisagé d’attendre plus longtemps pour voir comment la règle de l’ère Trump se déroulait. Mais il a plutôt décidé d’aller de l’avant avec le règlement proposé parce qu’il estime que le maintien de la règle antérieure “aurait un effet déroutant et perturbateur sur les travailleurs et les entreprises en raison de son écart par rapport à la jurisprudence décrivant et appliquant le test de réalité économique multifactoriel comme un test de la totalité des circonstances. »

La règle proposée permettrait de déterminer s’il convient de classer un travailleur en tant qu’entrepreneur ou employé en s’appuyant sur une évaluation plus globale, y compris si le travail fait partie « intégrante » de l’entreprise de l’employeur. L’objectif est de protéger les travailleurs contre une classification incorrecte tout en assurant la cohérence des entreprises qui souhaitent employer des entrepreneurs indépendants, a écrit l’agence.

La nouvelle règle proposée devra encore passer par le processus réglementaire formel, y compris en laissant au public le temps de soumettre des commentaires, avant d’être adoptée.

Le responsable des affaires fédérales d’Uber, CR Wooters, a déclaré dans un communiqué que la règle proposée “adopte une approche mesurée, nous ramenant essentiellement à l’ère Obama, au cours de laquelle notre industrie a connu une croissance exponentielle. À une époque de profonde incertitude économique, il est crucial que le L’administration Biden continue d’entendre les plus de 50 millions de personnes qui ont trouvé une opportunité de gain avec des entreprises comme la nôtre.”

Dans un article de blog Mardi, Lyft a écrit qu’il “n’y a pas d’impact immédiat ou direct sur les activités de Lyft pour le moment”, notant la période de commentaires publics de 45 jours. Il a ajouté que la règle “Ne reclassifie pas les chauffeurs Lyft en tant qu’employés” et ne l’oblige pas non plus à modifier son modèle commercial. Lyft a déclaré que la règle rétablit simplement la norme à celle utilisée sous l’administration Obama, qui s’appliquait auparavant à son entreprise “et n’entraînait pas de reclassification des chauffeurs”.

