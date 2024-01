Uber et AEG annoncent le plus grand partenariat de droits de dénomination en Allemagne, établissant une nouvelle norme pour le divertissement en direct

Les deux lieux emblématiques d’AEG à Berlin ainsi que dans le quartier des divertissements environnant seront désormais connus sous les noms d’Uber Arena, Uber Eats Music Hall et Uber Platz (Photo : Business Wire)

À partir du 22 mars 2024, les lieux emblématiques de Berlin seront rebaptisés Uber Arena et Uber Eats Music Hall, aux côtés du quartier des divertissements environnant, attirant huit millions de visiteurs par an, qui prend le nom d’Uber Platz

LOS ANGELES, le 19 janvier 2024–(FIL D’AFFAIRES)–Uberl’une des principales plateformes mondiales de mobilité et de livraison de nourriture, et AEG, un leader mondial de la musique live et du divertissement, ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat passionnant à long terme qui voit la marque mondiale prendre les droits de dénomination des deux salles emblématiques d’AEG à Berlin-Friedrichshain, ainsi que du quartier des divertissements environnant.

À compter du 22 mars 2024, le Uber-Arène (anciennement Mercedes-Benz Arena) et Uber Eats Music-Hall (anciennement Verti Music Hall) – l’un des plus grands lieux événementiels de Berlin – aux côtés des restaurants, cinéma et bowling adjacents qui composent Uber Platz (anciennement Mercedes Platz), sera renommé dans le cadre d’un accord unique en son genre en Allemagne, qui voit Uber prendre les droits de dénomination de trois des actifs les plus emblématiques de l’entreprise en Europe. Le nouvel accord a été négocié par AEG Global Partnerships.

Attirant 1,5 million de visiteurs par an, la nouvelle Uber Arena a récemment été classée deuxième arène la plus rentable au monde (capacité de 10 000 à 15 000), le partenariat étant choisi pour marquer les 10 ans de présence d’Uber en Allemagne.

S’exprimant à propos du partenariat, Christoph Weigler, directeur d’Uber Allemagne, a déclaré : « Nous ne pouvions espérer une meilleure façon de célébrer le 10e anniversaire d’Uber en Allemagne. Cet investissement unique en son genre est un grand témoignage de notre engagement en faveur de l’Allemagne. villes et en particulier à la scène artistique, culturelle et sportive berlinoise.

Paul Samuels, vice-président exécutif d’AEG Global Partnerships, a déclaré : « Avec Uber, nous avons acquis une marque innovante et de renommée mondiale, qui, comme AEG, est passionnée par la création d’un parcours client et d’une expérience client de premier ordre. Nous sommes ravis d’être collaborer avec Uber et nous sommes impatients d’ouvrir les portes de l’Uber Arena et de l’Uber Eats Music Hall pour la première fois à titre officiel le 22 mars, mais nous exprimons également notre gratitude à Mercedes-Benz et Verti, à qui Uber succède en tant que partenaire des droits de dénomination , pour leur collaboration au cours des huit et six dernières années respectivement.”

L’histoire continue

Le partenariat d’AEG avec Mercedes-Benz se poursuit, la marque restant à bord en tant que partenaire de l’Uber Arena à titre plus général.

Bien que des plans spécifiques soient annoncés dans les mois à venir, Uber – en partenariat étroit avec AEG – vise à améliorer l’expérience client à tous les niveaux, depuis l’arrivée et le départ du transport, ainsi qu’à proposer de nouvelles options innovantes de commande de nourriture et de boissons aux événements.

À propos d’AEG

Basée à Los Angeles, en Californie, AEG est le leader mondial du sport et du divertissement en direct. La société opère dans les secteurs d’activité suivants :

Musique via AEG Presents, qui se consacre à tous les aspects des spectacles de musique contemporaine en direct, y compris la production et la promotion de tournées de concerts mondiales et régionales, un vaste portefeuille de clubs, théâtres et autres salles de concert, des concerts et événements spéciaux et des festivals de renommée mondiale. comme le festival de musique et d’arts de Coachella Valley ;

Venues and Real Estate, qui développe, possède et exploite des sites de classe mondiale, ainsi que des quartiers sportifs et de divertissement majeurs comme Crypto.com Arena et LA LIVE, Uber Platz à Berlin et The O2 à Londres ;

Sports, en tant que plus grand opérateur mondial d’événements sportifs de haut niveau et de franchises sportives, notamment les LA Kings, LA Galaxy et Eisbären Berlin ;

et Global Partnerships, qui supervise les ventes et le service des parrainages à l’échelle mondiale, y compris les droits de dénomination, les sièges premium et d’autres partenariats stratégiques.

Grâce à son réseau mondial de salles, son portefeuille de marques puissantes de sport et de musique et ses quartiers de divertissement intégrés, AEG divertit plus de 160 millions de visiteurs chaque année. Plus d’informations sur AEG peuvent être trouvées sur www.aegworldwide.com.

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240119700442/en/

Contacts

Uber

Olivier Mattutat

[email protected]

AEG

Michel Roth

[email protected]