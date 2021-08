Uber enregistre un bénéfice rare grâce à sa participation dans Didi

Uber et d’autres sociétés de covoiturage sont toujours confrontées à l’incertitude car la variante Delta provoque une augmentation des cas de Covid-19 aux États-Unis et ailleurs. L’entreprise de livraison de nourriture d’Uber, Uber Eats, a fourni une bouée de sauvetage à l’entreprise lors des fermetures précédentes, lorsque les clients ont cessé de faire des courses mais ont commencé à commander plus de nourriture.

Les passagers sont revenus sur Uber ce printemps plus rapidement que les chauffeurs, ce qui a entraîné de longs temps d’attente et des prix plus élevés. Pour inciter les conducteurs à revenir sur la plate-forme, Uber a augmenté les incitations et les bonus. Uber a également déclaré qu’il avait temporairement abaissé le montant des frais d’appel à 18,7%, par rapport à son taux habituel d’environ 20 à 25%.

Cette décision a fonctionné, selon le directeur général d’Uber, Dara Khosrowshahi. « Nous avons investi dans la reprise en investissant dans les chauffeurs, et nous avons fait de gros progrès, avec des chauffeurs et coursiers actifs mensuels aux États-Unis augmentant de près de 420 000 de février à juillet », a déclaré M. Khosrowshahi dans un communiqué.

Uber a déclaré avoir attiré 101 millions de consommateurs actifs par mois.

Mardi, Lyft, le plus grand concurrent d’Uber aux États-Unis, a déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires de 765 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une augmentation de 125 % par rapport à l’année précédente. La société a réduit ses pertes à 251,9 millions de dollars contre 437,1 millions de dollars et a attiré 17 millions de passagers actifs, soit une augmentation de près de 97 % par rapport à la même période il y a un an.

Lyft a attribué la croissance à sa reprise après le pic de la pandémie et a déclaré qu’il avait atteint son objectif de rentabilité ajustée.