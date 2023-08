Uber enregistre son premier bénéfice d’exploitation | Actualité économique

Uber a enregistré le premier bénéfice d’exploitation de son histoire, après que les voyages aient augmenté de plus d’un cinquième l’année dernière.

La société américaine, mieux connue pour son application de covoiturage, a enregistré un bénéfice avant impôts de 326 millions de dollars (255 millions de livres sterling) grâce à ses opérations après qu’une augmentation de la demande a entraîné 22% de voyages supplémentaires réservés sur la plate-forme au cours de l’année jusqu’à la fin de Juin.

L’année précédente, la société avait enregistré une perte d’exploitation de 713 millions de dollars (558 millions de livres sterling).

Uber a accumulé des dizaines de milliards de dollars de pertes depuis qu’il a publié pour la première fois les détails de ses finances en 2014 après que les dirigeants de l’entreprise aient poursuivi un plan implacable d’expansion mondiale.

Le géant de la technologie a déjà déclaré des bénéfices après impôts, mais uniquement en raison des réévaluations de ses investissements en actions ou de l’argent gagné en cédant des actifs plutôt qu’en raison de ses opérations.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 14% à 9,2 milliards de dollars (7,2 milliards de livres sterling), ce qui est légèrement inférieur aux prévisions des commerçants de Wall Street.

Cependant, les coûts pour l’entreprise n’ont augmenté que de 1 %. La lenteur de la croissance des coûts a été l’un des domaines salués par le directeur général d’Uber comme un facteur de sa première augmentation trimestrielle du bénéfice d’exploitation.

Les chauffeurs profitent de gains records

Dara Khosrowshahi, qui dirige l’entreprise depuis 2017, a déclaré : « Une demande robuste, de nouvelles initiatives de croissance et une discipline continue des coûts ont donné lieu à un excellent trimestre, avec des voyages en hausse de 22 % et un GAAP [generally accepted accounting principles] bénéfice d’exploitation, pour la première fois dans l’histoire d’Uber. »

Il a ajouté: « Ces résultats se sont également traduits par un fort engagement des chauffeurs et des coursiers, avec six millions de chauffeurs et de coursiers gagnant un record de 15,1 milliards de dollars (11,8 milliards de livres sterling) au cours du trimestre. »

Les actions de la société ont augmenté de 1% dans les échanges avant commercialisation mardi après que les dirigeants ont amélioré leurs prévisions pour le trimestre en cours.

Uber s’attend désormais à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement se situe entre 975 millions de dollars (763 millions de livres sterling) et 1,025 milliard de dollars (803 millions de livres sterling), contre une estimation des investisseurs de Wall Street de 915 millions de dollars (716 millions de livres sterling).

Image:

Uber possède également le service de livraison de nourriture Uber Eats





Uber a fait l’objet d’une enquête internationale publiée l’an dernier par The Guardian après la fuite de plus de 100 000 fichiers révélant les tentatives de l’entreprise de faire pression sur les politiciens et de couper l’accès à leurs bases de données en cas de descentes de police.

La société a déclaré dans un communiqué à l’époque qu’elle ne « trouverait pas d’excuses pour un comportement passé qui n’est manifestement pas conforme à nos valeurs actuelles ».

Les conducteurs ont remporté des paiements après la Cour suprême en 2021 a approuvé une décision historique du tribunal du travail qu’ils doivent être considérés comme des travailleurs, ayant droit au salaire minimum et aux congés payés.