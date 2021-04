Uber a publié lundi des réservations brutes record au mois de mars, signalant une reprise de la demande pour son activité de covoiturage.

L’unité de mobilité du géant de la technologie a été durement touchée par la pandémie de coronavirus l’année dernière, les restrictions de verrouillage ayant entraîné un effondrement de la demande de services de covoiturage. Un boom de la livraison de nourriture a toutefois contribué à limiter les pertes en 2020.

Uber a déclaré que son segment de la mobilité, ou activité de covoiturage, avait enregistré son meilleur mois depuis mars 2020, avec un taux de fonctionnement annualisé de 30 milliards de dollars. C’était une hausse de 9% par rapport au mois précédent. Son unité de livraison a atteint un taux annuel record de 52 milliards de dollars en mars, plus que doubler par rapport à l’année précédente.

«Alors que les taux de vaccination augmentent aux États-Unis, nous observons que la demande des consommateurs pour la mobilité se rétablit plus rapidement que la disponibilité des chauffeurs, et la demande des consommateurs pour la livraison continue de dépasser la disponibilité des services de messagerie», a déclaré Uber dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission.

Les actions d’Uber ont grimpé de plus de 2% dans le commerce avant commercialisation aux États-Unis.

Uber a annoncé la semaine dernière son intention de dépenser 250 millions de dollars dans un programme unique de «relance» visant à remettre les conducteurs sur la route. L’argent servira aux primes pour les conducteurs, au salaire garanti et à l’embarquement de nouveaux conducteurs. Le plan intervient alors que les États commencent à retirer certaines de leurs restrictions à la pandémie et à déployer des vaccins.

Uber a perdu près de 6,8 milliards de dollars l’année dernière, et il y a longtemps que le modèle commercial d’Uber fonctionne. Mais la société pense qu’elle peut encore devenir rentable d’ici la fin de 2021 sur la base de l’EBITDA ajusté. Lyft, le principal rival d’Uber aux États-Unis, a pris un engagement similaire.

Le mois dernier, Uber a reclassé les 70000 de ses chauffeurs britanniques en tant que travailleurs ayant droit à un salaire minimum et à d’autres protections de l’emploi après que la Cour suprême du pays a décidé qu’un groupe de chauffeurs d’Uber devait être classé comme des travailleurs et non comme des entrepreneurs indépendants. Cette décision devrait entraîner des coûts plus élevés pour Uber et pourrait avoir des ramifications plus larges pour l’économie des petits boulots.