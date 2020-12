Uber a été menacé d’une amende de 59 millions de dollars s’il ne fournit pas d’informations détaillées sur les cas d’agression sexuelle et de harcèlement parmi ses chauffeurs et ses conducteurs dans les 30 jours, dans le dernier cycle d’une bataille d’un an.

La Commission des services publics de Californie, qui réglemente le covoiturage, a annoncé lundi que la société de la Silicon Valley pourrait être contrainte d’arrêter ses opérations si elle ne respecte pas son délai.

Uber a fait valoir qu’ils voulaient protéger l’identité des victimes et craignaient ce qui se passerait s’ils transmettaient des détails.

Cette préoccupation a été rejetée lundi par Robert Mason, un juge de droit administratif de la California Public Utilities Commission, qui a déclaré que les préoccupations d’Uber concernant la violation de la vie privée étaient « prématurées » puisque les informations seraient classées sous scellés. Mason a constaté qu’Uber avait « plusieurs infractions continues » qui violaient plusieurs décisions antérieures sur la question de l’agence.

Les régulateurs californiens ont dit lundi à Uber qu’ils devaient remettre leur rapport

La Commission des services publics de Californie veut des détails d’un rapport d’agression sexuelle de décembre 2019

L’ampleur du problème a été révélée il y a un an, lorsqu’Uber a publié un rapport de 84 pages indiquant qu’il avait reçu environ 6000 signalements d’agression et de harcèlement sexuels aux États-Unis en 2017 et 2018, dont 464 viols.

Environ un cinquième d’entre eux, soit 1 243, se trouvaient en Californie.

Les régulateurs veulent enquêter sur ces cas, ils ont donc demandé à Uber de décrire chaque réclamation de 2017 à 2019, y compris les noms et les coordonnées des témoins, des victimes et des employés d’Uber qui ont reçu les rapports.

Le refus d’Uber de transmettre les noms et les coordonnées a été soutenu par certaines organisations de défense des agressions sexuelles.

Uber n’a pas dit comment ils avaient l’intention de répondre à l’ordre de lundi et a déclaré qu’ils envisageaient les prochaines étapes, a rapporté le San Francisco Chronicle.

Le géant de la technologie a déclaré dans un communiqué qu’il restait opposé à la « violation choquante de la vie privée » que les autorités réclamaient.

Les régulateurs ont menacé Uber d’une amende de 59 millions de dollars et de sa fermeture

En décembre 2019, Dara Khosrowshahi a déclaré que les incidents d’agression sexuelle et de harcèlement étaient faibles parmi le milliard de trajets effectués – mais le nombre était encore trop élevé

Uber a déclaré que le régulateur « avait insisté dans ses demandes de divulgation des noms complets et des coordonnées des survivants d’agression sexuelle sans leur consentement.

L’ordre de lundi indiquait qu’Uber devrait travailler avec le personnel de l’agence « pour développer un code ou un système de numérotation en remplacement des noms réels et d’autres informations personnellement identifiables demandées ».

«Maintenant, un an plus tard, le CPUC a changé d’avis: nous pouvons fournir des informations anonymisées – mais nous sommes également passibles d’une amende de 59 millions de dollars pour ne pas respecter l’ordre même que le CPUC a fondamentalement modifié.

Ils ont déclaré que les actions de la Commission décourageraient d’autres entreprises de publier leurs propres rapports sur des allégations de harcèlement, comme Uber l’a fait en décembre 2019.

« Ces actions punitives et déroutantes ne feront rien pour améliorer la sécurité publique et ne feront que créer un effet dissuasif alors que d’autres entreprises envisagent de publier leurs propres rapports », a déclaré Uber.

«La transparence doit être encouragée et non punie».

Dans le rapport d’Uber de l’année dernière, ils ont constaté qu’environ 92% des victimes étaient des motocyclistes et environ 7% des conducteurs.

Les femmes et les personnes identifiant une femme représentaient 89% des victimes, tandis que les hommes et les personnes identifiant un homme représentaient environ 8%.

En 2017, Uber a enregistré 2936 rapports d’agression sexuelle au cours d’un total d’un milliard de voyages à travers les États-Unis. Il y a eu 3 045 agressions sexuelles signalées l’année suivante au cours de 1,3 milliard de voyages.

«Je soupçonne que beaucoup de gens seront surpris de la rareté de ces incidents; d’autres penseront naturellement qu’ils sont encore trop courants », a déclaré le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, à propos du nouveau rapport via Twitter.

«Certaines personnes apprécieront tout ce que nous avons fait en matière de sécurité; d’autres diront que nous avons encore du travail à faire. Ils auront tous raison.

En 2017 et 2018, 19 personnes sont décédées dans des agressions physiques survenues lors d’incidents liés à Uber. Il y a également eu 107 décès de véhicules à moteur dans des collisions liées à Uber au cours de la même période.