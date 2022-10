Uber Eats traitera les livraisons de cannabis à Toronto grâce à un nouveau partenariat Leafly – Kelowna Capital News

Les acheteurs de cannabis de Toronto pourront demander des livraisons de cannabis via Uber Eats à partir de lundi.

La plateforme de livraison de nourriture appartenant au géant américain de la technologie Uber Technologies Inc. a annoncé dimanche un partenariat avec le marché de la marijuana en ligne Leafly qui lui permettra de traiter les commandes de pots pour les détaillants Hidden Leaf Cannabis, Minerva Cannabis et Shivaa’s Rose.

Ce partenariat marquera la première fois qu’Uber facilitera la livraison de marijuana partout dans le monde.

Les consommateurs, qui doivent être âgés de 19 ans ou plus, passeront des commandes sur l’application Uber Eats, que les magasins peuvent recevoir et répondre via le logiciel de Leafly. Les détaillants envoient ensuite du personnel certifié dans le cadre du programme d’éducation au détail de cannabis de l’Ontario, CannSell, pour déposer les achats aux acheteurs, dont l’âge et la sobriété sont vérifiés à la livraison.

Uber a positionné le partenariat comme un moyen de s’attaquer au marché illicite du cannabis, que les producteurs de pots agréés accusent depuis longtemps de freiner les ventes.

«Nous nous associons à des leaders de l’industrie comme Leafly pour aider les détaillants à offrir aux Torontois des options sûres et pratiques pour acheter du cannabis légal à livrer à domicile, ce qui aidera à lutter contre le marché illégal et à réduire la conduite avec facultés affaiblies», a déclaré Lola Kassim, Uber. directeur général de Eats Canada, dans un communiqué de presse.

Près de 57 % du cannabis acheté en Ontario entre le début janvier et la fin mars a été acheté par des voies légales, a révélé l’Ontario Cannabis Store (OCS) la semaine dernière. La conclusion est basée sur les données déclarées par les consommateurs à Statistique Canada, ce qui amène beaucoup à avertir que ces chiffres pourraient être faussés, car les acheteurs sont moins susceptibles d’admettre les achats illicites de cannabis aux organismes gouvernementaux.

Uber n’est pas complètement nouveau dans le secteur du cannabis. Les utilisateurs d’Uber Eats peuvent commander des produits à base de cannabis à ramasser dans les magasins Tokyo Smoke depuis novembre, mais le partenariat n’a pas permis les livraisons comme le fait le nouvel accord Leafly.

Les livraisons ont été rendues possibles lorsque l’Ontario a temporairement autorisé les magasins de cannabis à envoyer des commandes par messagerie aux clients en 2020, car les restrictions COVID-19 ont fermé les magasins de pots.

La politique a été rendue permanente en mars et s’accompagnait de plusieurs stipulations de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO), l’organisme de réglementation du pot de la province.

Les entreprises exploitant des entreprises de livraison de cannabis ne peuvent pas fonctionner entièrement ou principalement par la livraison, les commandes doivent être passées et exécutées par des magasins spécifiques par rapport à un réseau de magasins et le pot ne peut être déposé aux clients que lorsque le magasin dont il provient est ouvert aux clients.

L’AGCO n’autorise pas les livraisons par des tiers et les produits ne peuvent être expédiés que par ceux qui ont une autorisation de magasin de détail ou leurs employés.

Ainsi, les coursiers Uber Eats qui déposent des fringales ne feront pas non plus de livraisons de pots. Les magasins embaucheront et formeront leur propre personnel pour livrer les commandes passées via le logiciel d’Uber.

Uber a refusé de partager le montant de la réduction que Leafly prendra pour chaque vente effectuée via Uber Eats. Cependant, Uber prend une commission entre 20 et 30 % pour la plupart des commandes de restaurant livrées via Uber Eats. L’industrie soutient depuis longtemps que la réduction est trop élevée.

La décision d’Uber de faciliter les livraisons de cannabis intervient alors que l’entreprise s’est diversifiée au-delà des livraisons aux restaurants. Elle a livré des produits de messagerie pour les détaillants de vêtements et d’articles ménagers comme Indigo Books & Music, Dollarama Inc. et The Body Shop et est même entrée dans le secteur concurrentiel de la livraison d’épicerie.

L’industrie du cannabis est encore plus féroce. Selon le décompte de l’OCS, le nombre de magasins de poterie dans la province est passé à 1 460 à la fin mars, contre 1 333 à la fin de 2021.

La croissance a poussé les entreprises à réduire les prix et à adopter des programmes de fidélisation, des remises pour les seniors et même des incitations à l’alignement des prix pour suivre la concurrence.

Marissa Taylor, copropriétaire de Hidden Leaf, souhaitait s’associer à Uber Eats et Leafly car elle y voit un autre outil qu’elle peut utiliser pour élargir la clientèle de son établissement de North York, où un programme de fidélité est déjà en place.

“Nous sommes une petite entreprise et c’était vraiment pour aider à fournir du cannabis à un plus grand nombre de personnes”, a-t-elle déclaré.

“L’accessibilité n’est pas toujours facile pour tout le monde… et puis pour étendre notre portée, le commerce électronique est définitivement la voie à suivre.”

Tara Deschamps, La Presse canadienne

