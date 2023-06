Uber Eats s’engage à faire le ménage

Uber Technologies a s’est engagé à éliminer les émissions de carbone et les déchets plastiques « inutiles » de son activité de livraison en pleine croissance d’ici 2040, ce qui l’amène à atteindre les objectifs de sa branche de covoiturage.

La société de covoiturage a déclaré que 100% des trajets de livraison de nourriture seront sans émissions dans le monde en 2040, avec un objectif antérieur de 2030 dans les villes européennes, rendu possible par les politiques régionales. Il s’est également engagé à éliminer tout ce qu’il a qualifié de plastique « inutile » des livraisons dans le monde d’ici 2030 et à en éliminer 80 % d’ici 2025 en Europe et en Asie-Pacifique.

Le PDG Dara Khosrowshahi devrait annoncer les engagements lors d’un événement à Londres jeudi.

La pollution, qui comprend les déchets des repas à emporter, contribue à détruire les espèces et les habitats marins



« Avec l’échelle que nous avons à l’échelle mondiale, c’est juste une responsabilité sur nos épaules », a déclaré Pierre-Dimitri Gore-Coty, vice-président senior d’Uber Delivery. Uber Eats compte 890 000 vendeurs dans plus de 30 pays, dont l’Afrique du Sud. Au moins 14 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans l’océan chaque année, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature. Cette pollution, qui comprend les déchets des repas à emporter, contribue à détruire les espèces et les habitats marins et contribue au changement climatique.

Uber est mieux connu pour le côté covoiturage de son activité, mais pendant les fermetures pandémiques, sa branche de plats à emporter et de livraison d’épicerie a bondi et en 2022 représentait 44% des ventes. Cela dit, le service de voitures particulières est responsable de plus d’émissions proportionnellement car le trajet moyen est plus long et utilise un véhicule à quatre roues, tandis que les trajets courts en deux roues sont plus fréquents pour les livraisons.

Uber s’est engagé en 2020 à éliminer les émissions des trajets d’ici 2030 en Europe, aux États-Unis et au Canada et en 2040 dans le monde, un objectif qui, selon lui, coûterait à l’entreprise 800 millions de dollars américains d’ici 2025. Ce même argent aidera à payer le nouvel objectif d’émissions de livraison, tandis qu’une somme d’argent supplémentaire non encore quantifiée sera dépensée pour la promesse d’emballage, a déclaré un porte-parole.

« Prendre le coup »

« Nous prenons le coup », a déclaré Khosrowshahi. « Nous devons le rendre économiquement raisonnable pour les conducteurs. Ainsi, par exemple, notre taux de participation aux trajets électriques est plus faible car, à l’heure actuelle, les véhicules électriques coûtent généralement plus cher que les moteurs à combustion.

Uber est loin d’être assuré d’atteindre tous ses objectifs verts. Il mesure également les émissions « du tuyau d’échappement », par exemple, sans compter le coût carbone de la production de l’électricité nécessaire pour alimenter les véhicules. Le Fonds mondial pour la nature et Closed Loop Partners se consulteront sur les progrès d’Uber.

Uber, basé à San Francisco, encouragera ses coursiers à passer aux vélos, vélos ou cyclomoteurs électriques et voitures électriques. Il s’est associé aux sociétés de partage de vélos électriques et de recharge HumanForest, Zoomo, Gogoro et Gachaco pour obtenir de meilleurs prix, et étendra également ses partenariats de véhicules aux États-Unis, y compris un programme de location avec Hertz Global Holdings pour les voitures électriques Tesla.

Lire : Votre prochain Uber pourrait être… un avion

Les emballages verts coûtent souvent jusqu’à un tiers de plus que les emballages à usage unique, a déclaré Gore-Coty. Il a déclaré qu’Uber visait à combler l’écart et s’était associé à la société de distribution Bunzl en Europe pour obtenir des réductions pour les restaurants. Les utilisateurs pourront choisir des restaurants et des commerçants en fonction des emballages verts dans une nouvelle fonctionnalité lancée cette semaine à Londres, Amsterdam, Paris, New York, San Francisco et Taipei.

Certains aliments, comme les ramen, s’avéreront plus difficiles à transporter sans plastique, a reconnu Gore-Coty. — (c) 2023 Bloomberg SEC

