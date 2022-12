Uber Eats révèle les aliments les plus commandés par les Canadiens en 2022

Un rapport récemment publié par Uber Eats présentant les tendances de livraison de nourriture et des informations qui montrent comment les Canadiens ont mangé et commandé en 2022.

Selon le rapport, une personne de Toronto a commandé le repas le plus cher jusqu’à présent cette année, dépensant 1 048,01 $ dans un restaurant de hamburgers, tandis que les commandes à Vancouver et à Montréal se sont classées deuxième et troisième à 1 039,01 $ (restaurant japonais) et 893,54 $ (fromagerie et boulangerie), respectivement.

Les trois mêmes villes étaient également réputées avoir les mangeurs les plus difficiles. Toronto, Vancouver et Montréal étaient respectivement premier, deuxième et troisième en termes d’utilisateurs avec les instructions les plus spéciales ajoutées à leurs commandes.

Les villes de l’Ontario, Kingston, Ottawa et Peterborough, ont été classées les plus polies en fonction de qui a dit « s’il vous plaît » et « merci » dans leurs instructions de commande.

Le rapport d’Uber Eats, qui a été fourni par le biais d’un communiqué de presse, suggère également que Victoria abritait les pourboires les plus généreux du Canada, suivie de Sherbrooke, au Québec, et de la ville de Québec.

Le rapport offre également un aperçu de qui pourrait être les mangeurs les plus sains du pays. D’après les commandes des restaurants étiquetés «sains» dans l’application, Thunder Bay, en Ontario, est arrivée en tête de liste, suivie de Montréal et Halifax.

En ce qui concerne les cuisines préférées des Canadiens, la japonaise est arrivée au premier rang, suivie de l’indienne et de la chinoise aux deuxième et troisième rangs comme types de cuisine les plus commandés.

Les Canadiens ont célébré leur temps avec des boissons mélangées. Les margaritas sont en tête de liste des commandes de boissons alcoolisées les plus populaires. La bière et les pina coladas occupent respectivement la deuxième et la troisième place.

Étant donné les questions de savoir quel jour du mois et quelle heure de la journée étaient les plus populaires pour commander des plats à emporter, le 14 du mois et 18 h ont été mis en évidence comme les moments les plus populaires.

La liste Uber Eats comprenait également des produits d’épicerie populaires commandés en 2022 avec des bananes en haut de la liste, suivies de fraises et de concombres comme deuxième et troisième produits d’épicerie les plus commandés, respectivement, à l’aide de l’application.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.