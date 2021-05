Uber Driver rend l’iPhone d’une femme huit mois après l’avoir perdu dans sa voiture

Les chauffeurs Uber gagnent sur Internet avec leur honnêteté et leur gentillesse depuis un certain temps maintenant. Récemment, un chauffeur d’Uber à Londres a rendu le téléphone de la femme huit mois après l’avoir laissé dans son taxi. La femme, Shay Sade, qui est diffuseur de profession, a quitté son iPhone 6 alors qu’elle rentrait chez elle après une soirée à Londres fin août. Partageant l’histoire sur le compte Twitter, Shay a partagé que le 30 avril, elle avait de nouveau rencontré le même chauffeur et il l’a reconnue et lui a rendu son téléphone, la laissant agréablement surprise. Elle a tweeté que sa confiance en l’humanité avait été rétablie par le « miracle fou ».

NAHHH J’ai perdu mon téléphone il y a plus de 8 mois et je n’avais aucune idée de ce qui lui était arrivé, il a littéralement disparu. Aujourd’hui, je réserve un Uber et mon chauffeur Uber dit «tiens bon, j’ai quelque chose pour toi» et me tend mon téléphone perdu. Il a dit qu’il s’y tenait au cas où par hasard il me chercherait à nouveau – Shay Sade (@shaysade_) 30 avril 2021

Le chauffeur tenait son téléphone depuis août 2020 car il n’avait aucun autre contact de Sade et il a donc décidé de garder l’appareil en sécurité au cas où il la croiserait à nouveau.

Touché par son geste honnête, Sade a dit Mon Londres qu’elle a perdu des choses dans le passé et que les gens l’ont utilisé ou fait des choses avec mais c’est la première fois qu’un étranger fait quelque chose comme ça. Elle a ajouté qu’elle avait fait un certain nombre de trajets Uber ce jour-là et qu’elle n’avait aucune idée de l’endroit où elle avait laissé tomber son téléphone. Une fois qu’elle a réalisé que son téléphone manquait, elle a essayé d’appeler le téléphone mais il ne sonnait pas. Elle a également exprimé son souhait de faire quelque chose de gentil en retour, comme lui donner des chocolats ou une carte de remerciement.

Pendant ce temps, Uber a répondu à l’histoire et a déclaré qu’ils étaient ravis de voir que la passagère avait récupéré son téléphone et que le conducteur avait gentiment tenu l’appareil jusqu’à ce qu’il la revoie.

Il y a quelques mois, un chauffeur Uber à Calcutta a été très apprécié pour avoir rendu un sac contenant des objets de valeur au propriétaire qui l’a laissé dans son taxi. Le sac contenait un ordinateur portable, de l’argent, des clés et des livres. Le journaliste Abhijit Majumder a partagé l’histoire sur son compte Twitter.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici