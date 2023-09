Uber, DoorDash et GrubHub perdent leur tentative de bloquer le mandat salarial des livreurs de New York

Les applications de livraison populaires Uber, DoorDash et GrubHub ont perdu jeudi leur tentative de bloquer le salaire minimum de la ville de New York pour les livreurs basés sur des applications.

Le juge par intérim de la Cour suprême de l’État, Nicholas Moyne, s’est prononcé contre les entreprises après qu’elles aient poursuivi la ville en justice en juillet, alors que la règle devait entrer en vigueur. La décision fera désormais place à l’application du taux de salaire minimum, qui devrait éventuellement atteindre 19,96 dollars de l’heure, pour certains 65 000 des livreurs de la ville.

« Des entreprises multimilliardaires ne peuvent pas tirer profit des travailleurs immigrés tout en leur payant quelques centimes à New York et s’en tirer sans problème », Ligia Guallpa, directrice du Workers Justice Project, basé à New York, qui a contribué à diriger les efforts de plaidoyer. pour un salaire minimum, a déclaré dans un communiqué. « La décision du juge rappelle une fois de plus que les travailleurs gagneront toujours. »

Josh Gold, porte-parole d’Uber, a déclaré que ce mandat nuirait aux coursiers.

« La ville continue de mentir aux travailleurs et au public », a déclaré Gold dans un communiqué. « Cette loi mettra des milliers de New-Yorkais au chômage et obligera les coursiers restants à se faire concurrence pour livrer les commandes plus rapidement. »

Un porte-parole de Grubhub a qualifié la décision de « déception, affirmant dans un communiqué que la société « évaluait nos prochaines étapes juridiques ».

« Nous serons désormais obligés d’apporter des modifications à notre plateforme qui auront des conséquences néfastes pour les partenaires de livraison, les consommateurs et les entreprises indépendantes », a déclaré le porte-parole. « Nous restons confiants dans notre position juridique et croyons fermement que la règle de la Ville, bien que bien intentionnée, est le résultat d’un processus d’élaboration de règles défectueux qui n’a pas été appliqué de manière cohérente au secteur de la livraison de nourriture. »

DoorDash n’a pas répondu à une demande de commentaires de NBC News. Mais l’entreprise a qualifié la décision prise en juin par le Département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville d’augmenter le salaire minimum de « profondément » égaré», arguant que cela entraînerait moins d’opportunités pour ses livreurs, coûterait plus de clients en commandes et affecterait les emplois dans les restaurants locaux.

La décision « ignore les conséquences involontaires qu’elle entraînera et portera malheureusement atteinte aux livreurs qu’elle cherche à soutenir », avait déclaré à l’époque un porte-parole de l’entreprise dans un communiqué.

Alors que la décision de jeudi a constitué une perte pour les trois sociétés, Relay – une plateforme plus petite qui avait également poursuivi la ville en justice mais qui fonctionne comme un service de messagerie pour les restaurants – a obtenu une injonction.

Moyne a temporairement retardé le mandat en juillet alors qu’il examinait la demande des entreprises. Les trois principales applications avaient fait valoir que l’obligation de salaires plus élevés entraînerait des hausses de prix pour les consommateurs tout en nuisant simultanément à la rémunération des livreurs en obligeant les entreprises à suivre le temps qu’ils passent sur les applications sans effectuer de livraisons.

Actuellement, certains livreurs basés sur des applications dans toute la ville comptent principalement sur les pourboires pour gagner leur vie, gagnant en moyenne 7,09 $ l’heure. Étant donné que les livreurs basés sur des applications sont considérés comme des entrepreneurs indépendants, ils ont traditionnellement été exclus des protections du travail et exemptés des exigences de salaire minimum.

Le mandat annoncé en juin porterait le salaire minimum à 17,96 dollars de l’heure, pour atteindre la norme de 19,96 dollars d’ici avril 2025.

« Cela change considérablement non seulement le cours de l’histoire, mais… garantit et étend les protections pour les travailleurs à la demande », a déclaré Guallpa à NBC News en juin après l’adoption du mandat.