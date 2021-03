Benzinga

Comment n’importe qui, à tout âge, peut prendre sa retraite d’ici 2030

Est-il vraiment nécessaire de passer 40 ou 50 ans de sa vie à travailler? C’est une question que beaucoup ont commencé à se poser. Apprenez-en davantage sur la façon dont vous pouvez prendre votre retraite d’ici 2030, que vous ayez 30, 40, 50 ou 60 ans. Prenez des décisions maintenant. Vous avez besoin d’au moins 70% à 80% de votre revenu de préretraite après votre retraite. À partir de 0 $ cette minute? Tu n’es pas seul. Le Employee Benefits Research Institute rapporte que 37% de tous les employés âgés de 35 à 44 ans et 34% des employés âgés de 45 à 54 ans ont moins de 1 000 $ économisés en vue de leur retraite. Continuez à lire pour découvrir comment vous pouvez toujours réussir à prendre votre retraite à tout âge. Partagez vos plans avec Facet Wealth, un service virtuel de planification financière à service complet avec des planificateurs financiers certifiés dédiés. Que faut-il pour prendre sa retraite? Bonne question. Vous entendrez des experts lancer des «règles empiriques communes» partout sur Internet. Avez-vous déjà entendu dire que vous aurez besoin de 70% à 80% de votre revenu de préretraite après votre retraite? Bien sûr, si vous avez googlé le sujet à tout moment, vous l’avez probablement. Disons que vous avez gagné 100 000 $ avant la retraite. Cela signifie que vous devez compter entre 70 000 $ et 80 000 $ par année à la retraite. Mais est-ce que c’est la solution? Pas nécessairement. Vérifiez vos besoins ci-dessous. Besoin 1: Un état d’esprit d’épargne. Avez-vous tendance à économiser une partie de votre chèque de paie? Est-ce que vous amassez régulièrement de l’argent? Si tel est le cas, c’est la première étape pour avoir le bon état d’esprit en matière d’argent pour prendre votre retraite d’ici 2030 . Besoin 2: Plus que cela: un état d’esprit d’investissement. Où «gardez-vous» votre épargne-retraite? Dans un compte d’épargne? (Espérons que non, en raison du manque d’intérêt pour l’immeuble.) Votre épargne-retraite à long terme peut se trouver dans votre 401 (k), IRA ou un autre compte de retraite. Les comptes d’employeur 401 (k) bénéficiant d’un avantage fiscal vous permettent de faire équipe avec votre e mployer, qui peut correspondre à un certain pourcentage des fonds investis. De quoi a-t-il besoin? Investissement lourd, révisions régulières et rééquilibrage pour respecter votre échéancier de retraite. Besoin 3: Un engagement gigantesque. Supposons que vous ayez 30 ans et que vous visez un pécule prêt à prendre votre retraite d’ici 2030. En d’autres termes, vous prendrez votre retraite à 39 ans – ou pour faire une pause nette, à 40 ans. travailler. Les partisans de FIRE disent généralement que votre revenu doit totaliser dans la fourchette à six chiffres pour accumuler suffisamment pour prendre votre retraite à 40. N’oubliez pas que vous allez combattre ce mot méchant «inflation» au fil du temps et que vous renoncerez également le revenu. Besoin 4: Un objectif pour maintenir ces dépenses à un niveau bas. Vous pouvez également ne pas vouloir acheter une maison de 500 000 $ et vous attendre à ce que «l’indépendance financière, la retraite anticipée» (FIRE) fonctionne pour vous. Bénéficiez d’un petit budget et ne dépensez pas inutilement – oui, cela pourrait inclure des vacances régulières! Lorsque vous ne dépensez pas beaucoup pour vivre au quotidien, vous pouvez réaliser de sérieuses économies pour atteindre vos objectifs. Comment prendre sa retraite d’ici 2030 si vous avez 30 ans Qu’est-ce que FIRE, mentionné plus tôt? Cela signifie épargner et investir de manière très agressive, par exemple 50% à 75% de votre revenu pour prendre votre retraite dans la trentaine ou la quarantaine. Que faut-il savoir pour savoir combien vous devez épargner? Deux choses: les dépenses de retraite annuelles prévues et le pourcentage de votre portefeuille qui sert à créer ces dépenses. Deux techniques FIRE courantes: LeanFIRE: vous maintenez les dépenses de retraite à un niveau bas afin de pouvoir prendre votre retraite avec moins d’épargne. FatFIRE: épargner pour un style de vie de retraite plus confortable. Selon plusieurs études, les retraités peuvent retirer jusqu’à 4% (ajusté de l’inflation) chaque année à la retraite sans épuiser leur portefeuille sur une période de 30 ans. Mais si vous prenez votre retraite à 30 ans, votre retraite finit par être beaucoup plus longue, c’est pourquoi certains préretraités s’attaquent à un taux de retrait de 3%. Calculez le montant dont vous avez besoin pour prendre votre retraite, les dépenses annuelles prévues et divisez-le par votre taux de retrait cible. Supposons que vous vouliez dépenser 60 000 $ par an à la retraite et que vous souhaitiez retirer 2%, il vous faudrait 60 000 $ divisé par 0,02, soit 3 millions de dollars pour prendre votre retraite. Comment prendre sa retraite d’ici 2030 si vous avez 40 ans Devinez quoi. À 40 ans, vous êtes à 20 ans de l’âge traditionnel de la retraite et à 20 ans du diplôme d’études secondaires. N’est-ce pas remarquable? Ne paniquez pas si vous n’avez pas encore économisé un sou pour la retraite. Vous pouvez toujours construire un pécule de retraite de 1 million de dollars. Voici comment cela peut fonctionner. Pour le plaisir, disons que vous prendrez votre retraite à 65 ans comme «tout le monde» et que vous gagnerez 50 000 $ par an. Pour prendre sa retraite avec 1 million de dollars en 25 ans, à 40 ans, il faudrait épargner 800 dollars par mois, soit un peu moins de 20% de votre revenu. Alors, comment cela se traduit-il par une retraite dans 10 ans? Vous allez devoir mettre en œuvre des techniques FIRE et économiser encore plus. Encore une fois, déterminez de quoi vous êtes à l’aise et partez de là. Comment prendre sa retraite d’ici 2030 si vous avez 50 ans Vous pouvez prendre votre retraite dans 10 ans si vous avez 50 ans et n’avez pas économisé un centime. Cependant, vous feriez mieux d’y aller. Pensez-y de cette façon: vous pouvez vous concentrer davantage sur la retraite à 50 ans, car vous gagnez encore de l’argent grâce à votre travail, les enfants peuvent être absents de la maison, votre maison peut être payée. Vous avez encore assez de temps – 10 ans! – pour atteindre une position de retraite décente. Cela pourrait encore signifier que vous devez faire des sacrifices pour y arriver. Quelques points à prendre en compte: combien de revenus supplémentaires pouvez-vous gagner? Pouvez-vous obtenir un emploi à temps partiel ou canaliser votre millénaire intérieur et obtenir une bousculade secondaire? Quel sera le total de vos prestations de sécurité sociale? Consultez l’estimateur des prestations de retraite pour déterminer le type de revenu mensuel auquel vous pouvez vous attendre à la retraite. Enregistrez-vous dans votre régime de retraite (cependant, peu d’emplois offrent plus de régimes de retraite). Comment budgétiser la nourriture, les restaurants et les activités de loisirs? Alors, combien devrez-vous épargner pour atteindre 1 million de dollars? Si vous supposez un taux de retour de 10%, vous devrez économiser 4964 $ par mois pour atteindre 1 million de dollars. Cela semble impossible? Tenir bon. N’oubliez pas que vous n’avez plus trois adolescents qui boivent six gallons de lait dans votre maison ou qui demandent de l’argent pour aller au cinéma. Et j’espère que vous avez éliminé cette hypothèque embêtante. Considérez ce budget et économisez, économisez, économisez! N’oubliez pas que vous pouvez faire des provisions de rattrapage sur vos comptes de retraite à 50 ans ou plus: Type de compte Limite de contribution annuelle Contribution de rattrapage Total 401 (k) ou 403 (b) 19500 $ 6500 $ 26000 $ Compte de retraite individuel (IRA , Traditionnel et Roth) 6 000 $ 1 000 $ 7 000 $ SIMPLE 401 (k) et SIMPLE IRA 13 500 $ 3 000 $ 16 500 $ Comment prendre sa retraite d’ici 2030 si vous avez 60 ans Reportez-vous au tableau ci-dessus si vous souhaitez faire des contributions de rattrapage à vos fonds de retraite. À 60 ans, vous devez tenir compte du moment où vous souhaitez bénéficier des prestations de retraite de la sécurité sociale. Vous ne pouvez pas retirer de la sécurité sociale avant l’âge de 62 ans. Plus vous attendez, vous obtiendrez plus de prestations, ce qui peut augmenter votre revenu garanti pour plus tard dans la vie. Si vous n’avez pas économisé un centime et que vous vous apprêtez à prendre votre retraite, contactez Facet Wealth. Facet Wealth peut vous aider à y parvenir. Les outils qu'il construit et les services qu'il fournit améliorent de manière tangible la vie des gens. Fixez-vous vos objectifs et allez-y et êtes-vous déterminé à prendre votre retraite dans 10 ans? En fait, maintenant que nous sommes en 2021 – moins de 10 ans? Vous avez besoin d'un plan de match.