Uber Technologies Inc a envoyé jeudi des lettres aux gouverneurs de tous les États américains, demandant à ses chauffeurs de transport et de livraison de nourriture d’avoir un accès anticipé à COVID-19[feminine vaccins en tant que travailleurs essentiels.

La société a également annoncé qu’elle enverrait une lettre au président élu américain Joe Biden.

Les lettres arrivent moins d’une semaine après qu’Uber a envoyé une lettre similaire à un comité des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Dans une lettre vue par Reuters, le directeur général d’Uber, Dara Khosrowshahi, a exhorté le gouverneur de Floride Ron DeSantis à classer les travailleurs d’Uber comme essentiels, ayant droit aux vaccins immédiatement après les professionnels de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée.

«Au cours des neuf derniers mois, ces travailleurs ont été une bouée de sauvetage pour leurs communautés. Ils ont transporté des travailleurs de la santé dans des hôpitaux, livré de la nourriture à des personnes socialement distancées chez eux et aidé des restaurants locaux à rester en affaires », indique la lettre.

Khosrowshahi a également déclaré que l’application d’Uber pourrait offrir des informations sur la vaccination aux Américains.

Les doses initiales de vaccin étant limitées et l’absence de directives fédérales strictes, il incombe aux États américains de déterminer qui sera le premier à se faire vacciner. Plus de 20 grandes industries ont exhorté les fonctionnaires à donner la priorité à leurs travailleurs.

Uber a déclaré que ses chauffeurs américains qui avaient effectué au moins trois voyages depuis le début de la pandémie en mars s’élevaient à plus de 1,5 million.

La Floride, où Uber compte le plus grand nombre de facteurs de pandémie avec environ 236 000, s’attend à recevoir des doses de vaccin pour 500 000 à 1 million d’habitants ce mois-ci. L’État compte plus d’un million de professionnels de la santé agréés et quelque 146 000 résidents de soins de longue durée, selon les données du département de la santé de l’État.

Les responsables américains ont déclaré que si les vaccins étaient approuvés rapidement, ils distribueraient suffisamment de doses pour inoculer 20 millions de personnes d’ici la fin de l’année, couvrant à peu près tous les travailleurs de la santé américains. Des doses pour quelque 100 millions de personnes sont attendues d’ici la fin du mois de février.