Uber demande aux employés de revenir 50% du temps

Uber a annoncé mardi à ses employés qu’il déploierait un modèle hybride de retour au travail cet automne, permettant une approche plus flexible de l’emplacement et du temps passé au bureau.

L’entreprise demande aux employés d’être au bureau 50 % du temps. Ce temps peut être divisé de la manière qui convient le mieux aux employés et à leurs équipes, a écrit la directrice des ressources humaines d’Uber, Nikki Krishnamurthy, dans un article de blog. Cela pourrait signifier une semaine, une semaine de congé ou trois jours une semaine et deux jours la semaine suivante, par exemple. C’est un modèle légèrement différent de celui que de nombreuses entreprises ont choisi, où elles demandent aux employés de venir un certain nombre de jours chaque semaine.

Les employés d’Uber auront également plus de flexibilité quant à l’emplacement de leur bureau préféré, a déclaré la société. Ils pourront choisir parmi une liste de « centres d’équipe dédiés », au lieu d’être limités à leur emplacement avant la pandémie.

Le nouveau modèle débutera probablement cet automne. Les employés sont autorisés à continuer à travailler à domicile jusqu’au 13 septembre, sauf aggravation de Covid-19.

« Avant cette date, notre équipe pourra demander un travail à distance ou des changements de bureau potentiels. Notre objectif est que tous les transferts de travail/lieu à distance soient traités d’ici septembre », a déclaré un porte-parole à CNBC.

Uber dit également aux employés qu’ils peuvent postuler pour devenir totalement distants.

« Nous organiserons également des réunions en personne périodiques une fois nos bureaux rouverts afin que les employés distants aient la possibilité de rencontrer et de collaborer avec leurs coéquipiers en face à face et de bénéficier d’une interaction et d’une collaboration en personne », a déclaré Krishnamurthy.

Après plus d’un an de fermetures de bureaux, les employeurs demandent de plus en plus aux gens de revenir au bureau dans une certaine mesure maintenant que les vaccins sont déployés et que les restrictions Covid sont levées.

Spotify a adapté un modèle « travailler de n’importe où », qui permet aux employés de choisir s’ils veulent être au bureau à temps plein, être à la maison à temps plein ou une combinaison des deux. Salesforce a déclaré qu’il laisserait les employés choisir s’ils souhaitent revenir au bureau, affirmant que « la journée de travail de 9 à 17 est morte ». Pendant ce temps, Twitter et Square permettent aux employés de travailler à domicile « pour toujours ».

En ce qui concerne les restrictions de Covid, le porte-parole a déclaré qu’Uber suivait Normes temporaires d’urgence Cal/OSHA. Les employés qui attestent être complètement vaccinés n’ont plus besoin de porter de masque ni de distance sociale à leur retour, et l’entreprise encourage les employés à se faire vacciner.

