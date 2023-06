Uber débarque enfin dans les rues de Kelowna

L’entreprise de covoiturage est également lancée à Victoria et à Chilliwack

Uber est officiellement lancé à Kelowna le 6 juin.

À midi, les résidents de Kelowna pourront sauter sur l’application et demander une course.

Les résidents de Victoria et de Chilliwack pourront également profiter du service de covoiturage à compter de la même journée.

Pour commencer, Uber propose une incitation aux chauffeurs. S’ils complètent leur profil et 20 voyages dans les 14 premiers jours suivant le lancement, les conducteurs recevront une promotion de 1 000 $ ajoutée aux revenus réguliers.

