Les réductions font partie d’une intégration plus large de la division de livraison de nourriture d’Uber, Uber Eats, avec Postmates. Bien que la marque et l’application Postmates resteront séparées, une grande partie de l’infrastructure des coulisses sera fusionnée avec Uber Eats et soutenue par les employés d’Uber Eats. Pierre Dimitri Gore-Coty, le directeur mondial d’Uber Eats, continuera à gérer l’entreprise de livraison combinée de nourriture, ont déclaré les gens.

Un porte-parole d’Uber, Matt Kallman, a confirmé les coupes. «Nous sommes très reconnaissants des contributions de chaque membre de l’équipe Postmates», a déclaré M. Kallman. «Bien que nous soyons ravis d’accueillir officiellement nombre d’entre eux sur Uber, nous sommes désolés de dire au revoir aux autres. Nous sommes ravis de continuer à bâtir sur le travail incroyable que cette équipe remarquable a déjà accompli.

La livraison de nourriture a été cruciale pour Uber car son activité de covoiturage a été gravement affaiblie par les effets de la pandémie sur les voyages. Dara Khosrowshahi, directeur général d’Uber, a indiqué que la livraison de nourriture était un point positif; L’année dernière, les revenus d’Uber Eats ont dépassé les revenus de l’activité de covoiturage pour la première fois alors que les gens commandaient plus de repas livrés à leur domicile.

Uber, qui perd de l’argent, a licencié des centaines d’employés en 2019 alors qu’il tentait de maîtriser les coûts. L’entreprise compte actuellement plus de 21 000 employés à temps plein; ses chauffeurs sont des entrepreneurs indépendants.

Bien qu’Uber ait été fort dans la livraison de nourriture, il a dû repousser ses rivaux aux poches profondes qui cherchaient à gagner des parts de marché en subventionnant les frais de livraison avec des promotions et des rabais.

DoorDash, qui est devenu public en décembre, s’est rapidement développé au cours des dernières années et a acquis la petite start-up de livraison de nourriture Caviar. Parmi les autres concurrents importants figurent Just Eat Takeaway, qui a battu Uber pour acquérir Grubhub l’année dernière pour plus de 7 milliards de dollars, et Deliveroo, une société de livraison populaire en Europe.