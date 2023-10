Uber apportera vos colis au bureau de poste pour vous

Uber veut éliminer voyages à FedEx ou à la poste grâce à sa nouvelle fonctionnalité « Retourner un colis ». La société de covoiturage a annoncé l’ajout de son liste croissante de services mercredi, affirmant qu’il enverra jusqu’à cinq articles emballés prépayés à UPS ou FedEx par voyage.

La nouvelle fonctionnalité sera déployée aujourd’hui avant les fêtes de fin d’année pour permettre aux acheteurs de retourner plus facilement les articles dont ils ne veulent pas.. Uber transportera vos colis sur le bon long-courrier service pour un montant forfaitaire de 5 $. Les membres Uber One bénéficient du même avantage pour 3 $.

Les clients pourront suivre en direct leur colis et recevront une confirmation visuelle ou une photo du reçu lorsque le chauffeur aura déposé le colis, un peu comme lorsqu’Amazon livre les colis à la porte du consommateur. Le service Retourner un colis est disponible dans environ 5 000 villes et villages aux États-Unis, notamment Austin, Chicago, Dallas, Denver, San Francisco et Washington, DC.

La nouvelle fonctionnalité s’ajoutera à l’existant de l’application Service Uber Connect que la société a lancé en octobre 2020. Uber Connect propose à ses clients des services de livraison locaux dans le monde entier, basés sur la zone géographique de l’individu, mais n’inclut pas les passages de frontières internationales. L’option Retourner un colis s’appuie sur Uber Connect pour faire gagner au client « du temps, des efforts et, surtout, obtenir [them] un pas de plus vers un remboursement », a déclaré la société dans un communiqué. communiqué de presse.

Image: Uber

Uber affirme qu’il est attrayant pour les consommateurs qui trouvent les retours « quelque peu ou très ennuyeux », d’après une étude de la National Retail Federation. Selon un NRF enquête, 79 % des personnes de moins de 30 ans entrent dans cette catégorie, tandis que plus de 40 % des consommateurs ont déclaré qu’ils « préféreraient rester assis dans les embouteillages aux heures de pointe plutôt que de retourner un courrier ». Parallèlement, les options de retour peu pratiques ont un effet dissuasif sur les acheteurs, 50 % d’entre eux déclarant avoir « abandonné un achat parce que le commerçant n’a pas proposé de méthode de retour pratique », selon l’enquête de la NRF. Même si une enquête n’était probablement pas nécessaire pour savoir que les gens trouvent les courses ennuyeuses, Uber est convaincu que c’est le cas. tellement ennuyeux que vous allez payer.

Parlant de l’option Retourner un colis d’Uber, Wendy Lee, directrice de la gestion des produits de livraison chez Uber, a déclaré USA aujourd’hui que l’entreprise attend la fonctionnalité «être un énorme gain de temps et un jeu de commodité pour de très nombreux consommateurs américains.