Après une campagne généralisée, coûtant plus de 200 millions de dollars – la mesure de scrutin la plus chère de l’histoire de l’État – Uber et une poignée d’autres entreprises de gig economy ont convaincu les électeurs de soutenir une mesure de vote appelée Proposition 22, qui exemptait Uber et d’autres plates-formes d’économie de gig du droit du travail de l’État.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy