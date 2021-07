Uber a perdu 2 milliards de dollars dans la participation de Didi cette semaine sur la menace de répression en Chine

Philippe Pacheco | AFP via Getty Images

La participation unique de 9,4 milliards de dollars d’Uber dans le géant chinois du covoiturage Didi a diminué de moitié en moins d’un mois alors que la Chine intensifie ses menaces contre les sociétés cotées aux États-Unis. Plus de 2 milliards de dollars de la baisse sont survenus cette semaine.

Les actions dépositaires américaines de Didi, qui ont fait leurs débuts à 14 dollars pièce en juin à la Bourse de New York, ont plongé de 21% vendredi à 8,06 dollars, après avoir chuté de 11% un jour plus tôt. Ils avaient atteint un sommet de clôture de 16,40 $ le 1er juillet, le deuxième jour de négociation.

Uber détient environ 12% de Didi, ce qui en fait le deuxième investisseur derrière SoftBank. Uber a obtenu sa participation en 2016 après avoir vendu ses activités chinoises à Didi en échange d’une participation dans son rival.

L’introduction en bourse de Didi a suscité beaucoup de battage publicitaire et une capitalisation boursière de près de 70 milliards de dollars. Mais la lune de miel a été de courte durée, car quelques jours après l’offre, des rapports distincts ont révélé que des responsables chinois menaient un examen de la cybersécurité de l’entreprise et qu’il avait été conseillé à Didi de reporter son inscription et de revoir la sécurité de son réseau des semaines avant sa publication.