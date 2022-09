UBC recherche des chiots participants pour une nouvelle recherche sur la cognition canine – Kelowna Capital News

Pourquoi les chiens agissent-ils comme ils le font ?

C’est la question centrale derrière une nouvelle initiative de recherche à l’Université de la Colombie-Britannique. Son laboratoire d’interaction homme-animal vient d’ouvrir et recherche des propriétaires de chiens et leurs compagnons à quatre pattes pour aider les chercheurs à explorer la façon dont les différents chiens perçoivent et réagissent à leur environnement.

«Nous prenons un angle comportemental dans notre recherche et recherchons des différences entre les chiens à petite échelle. Par exemple, nous examinerons comment les chiens interagissent avec le monde et quels types de différences nous pourrions observer dans les aspects fondamentaux de leur apprentissage, comme la vitesse d’acquisition des connaissances et la rapidité ou la lenteur avec laquelle le chien peut s’engager avec un nouvel élément », lab Alexandra Protopopova, directrice et professeure adjointe au bien-être animal de l’UBC, a déclaré dans un communiqué de presse.

Par exemple, un chien pourrait apprendre à toucher son nez à l’une des paumes de la main de son propriétaire. Le chercheur pourrait alors changer les règles et faire apprendre au chien à toucher les deux paumes de son maître. Le chercheur surveillerait combien de temps il a fallu au chien pour apprendre les différentes règles et s’adapter.

L’objectif de la recherche est d’apprendre comment différentes races de chiens et de chiens ayant des caractéristiques différentes répondent aux invites. Ces connaissances peuvent ensuite être utilisées pour améliorer les pratiques des refuges pour animaux et l’utilisation de chiens de thérapie pour la réhabilitation du comportement d’autres animaux de compagnie, selon les chercheurs du laboratoire. Il offrira également une expérience d’apprentissage aux étudiants de l’UBC.

Le laboratoire lui-même dispose d’un sol spécialisé pour un nettoyage facile, de caméras à 360 degrés et d’un miroir sans tain afin que les chercheurs puissent observer les chiens de l’extérieur sans qu’ils s’en aperçoivent.

Pour qu’un chiot participe, son propriétaire doit donner son consentement et le chien doit démontrer son intérêt.

« Il est important pour nous de demander aux chiens s’ils aimeraient participer de la même manière que nous inviterions des enfants à participer à des études. Les chiens ont toujours la possibilité de s’engager et de se réengager dans l’expérience. Si le chien ne veut pas avancer, ou si nous observons des signes de stress, nous en informons le propriétaire et arrêtons immédiatement l’expérience », a déclaré Protopopova.

Peu importe jusqu’où ils se rendent, chaque chien recevra un certificat de participation et la possibilité d’une photo avec une casquette et une ceinture de graduation. Protopopova appelle cela gagner un “Ph-Dog”.

