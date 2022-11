UBC Okanagan travaille avec Lululemon pour créer un tissu de nouvelle génération

Êtes-vous fatigué des aisselles moites et de votre équipement de sport qui devient trop collant lorsque vous vous entraînez ? Vous n’avez plus à vous inquiéter plus longtemps.

UBC Okanagan (UBCO) s’est associée à la société de vêtements de sport Lululemon basée à Vancouver pour développer un tissu de nouvelle génération pour garder les gens au chaud, au sec et à l’aise, peu importe la température ou le niveau d’exercice.

“Créer un matériau fonctionnel qui peut assurer le confort thermophysiologique – maintenir la régulation thermique par l’échange de chaleur et d’humidité de la peau vers l’environnement – est depuis longtemps un objectif des entreprises de vêtements de sport”, a déclaré le Dr Farzan Gholamreza d’UBCO. “Au cours des dernières décennies, des progrès significatifs ont été réalisés dans l’industrie des vêtements de sport pour développer des vêtements de sport dotés de nombreuses caractéristiques pour améliorer le confort. Nos dernières recherches visent à identifier certaines propriétés clés des tissus qui renforceront les niveaux de confort humain dans les vêtements de sport. »

Les personnes physiquement actives génèrent de la chaleur qui doit être libérée pour maintenir un équilibre thermique. La transpiration empêche également le corps de surchauffer en libérant de la chaleur à travers la peau. Si le corps ne dissipait pas la chaleur et l’humidité, les gens subiraient un stress dû à la chaleur et/ou un épuisement dû à la chaleur pouvant affecter les performances sportives et physiques.

Grâce à la recherche, ils utilisent des appareils de test comme des plaques chauffantes, des cylindres et des mannequins thermiques. L’utilisation de ces appareils à la place des personnes permet à l’étude d’économiser de l’argent et du temps tout en calculant le confort thermophysiologique des textiles puisque le travail est effectué en laboratoire, et non sur des personnes.

Les chercheurs ont développé un modèle numérique qui mesure avec précision le transfert de chaleur et d’humidité entre le corps et l’individu.

“Les modèles mathématiques combinés à la simulation du torse en sueur ont démontré que le modèle pouvait aider à prédire les propriétés de confort des tissus, y compris le refroidissement initial, le refroidissement soutenu, le retard de refroidissement, l’absorption d’humidité et le temps de séchage”, a déclaré le Dr Gholamreza. “Dans l’ensemble, le modèle est un outil utile qui peut être largement utilisé pour prédire comment les systèmes de tissus protègent le confort des utilisateurs lors d’activités physiques modérées à intensives.”

