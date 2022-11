UBC Okanagan lance un nouveau centre de technologies propres

Harjit Sajjan, le ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique du Canada (PacifiCan), était à Kelowna le 16 novembre pour annoncer l’ouverture d’un nouveau bureau PacifiCan à Kelowna et d’un deuxième à Cranbook.

Plus tard dans la journée, Sajjan a eu l’occasion de visiter le nouveau Clean Tech Hub, un projet financé par PacifiCan en 2021.

Une annonce a été faite à la suite de la tournée selon laquelle UBCO recevrait 1,04 million de dollars pour aider les entreprises à mettre en œuvre des pratiques économiques circulaires.

