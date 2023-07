Ubah Hassan dit qu’elle n’a «pas d’affaires» à faire «RHONY»: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Oubah Hassan Je n’arrive toujours pas à croire qu’elle est allumée Les vraies femmes au foyer de New York. La mannequin, militante et femme d’affaires somalienne de 39 ans a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT au RHONY première du tapis rouge de la saison 14 le 12 juillet qu’elle n’aurait jamais imaginé qu’elle finirait par être l’une des six femmes vedettes du redémarrage. « Je n’ai pas de plante chez moi. Je n’ai rien à faire d’être une vraie femme au foyer de New York », a déclaré Ubah en riant. « [But] je suis ici. »

Ubah a fui le Kenya à un jeune âge avec son père et son frère et a déménagé au Canada, où elle a été signée par une agence de mannequins. Elle a déménagé à New York et a commencé sa success story qui lui a finalement valu une place sur le RHONY redémarrer.

« Je suis venu à New York avec 150 dollars. Je ne pouvais pas me permettre un morceau de steak », a rappelé Ubah à HL, avant de partager ce qu’elle espère que les téléspectateurs de l’émission apprendront d’elle. « J’espère que les gens se diront : ‘Si elle l’a fait, je peux le faire.’ Et ça n’a pas à être ça. Cela peut être n’importe quoi », a-t-elle déclaré. «Ce pourrait être ce travail que vous voulez. Cette promotion. Vous avez peur d’aller voir votre patron et de lui dire : « Je le mérite. Tant que vous travaillez dur, vous méritez tout ce qui vous arrive.

Ubah a également expliqué laquelle de ses co-stars avait causé des frictions lors du tournage de l’émission. « Érin [Lichy] commencé le plus de drame et Bryn [Whitfield] terminé », a déclaré Ubah. « Brynn s’est juste submergée dans n’importe quoi. Si Saï [De Silva] crie à Jessel [Taank], Brynn sera enseignante. Brynn sera juge. L’autre jour, je me suis dit : « Tais-toi Judge Judy. Nous sommes littéralement comme des sœurs. Mais à la fin de la journée, [we’re like], ‘Tu veux aller manger ? Aimez-vous cette tenue?’ ”

Dans le premier épisode, Ubah est resté assez neutre au milieu du drame « Cheesegate » entre certaines femmes. Mais la fondatrice d’Ubah Hot a déclaré à HL qu’elle n’était pas quelqu’un avec qui il fallait se soucier. Les autres dames doivent faire attention.

«Je suis plus de ne pas piquer l’ours. Nourrissez-moi et laissez-moi dormir », a déclaré Ubah. « Mais c’est ma vie. C’est qui je suis. Mes amis vous le diront. Tout le monde vous le dira. Même mes collègues de travail dans ma vie de mannequin. Ne me poussez pas. Je me présente à l’heure. Je suis un ingrédient. Je peux te donner l’enfer ou je peux te donner le paradis. Vous décidez ce que vous voulez faire.

Nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer de New York diffusé le dimanche à 21h sur Bravo.

