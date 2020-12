. Andrew Bershaw / Icon Sportswire via Getty Images

Andre-Pierre Gignac a marqué le but décisif à la 84e minute alors que Tigres UANL a battu LAFC 2-1 mardi à Orlando pour remporter son premier titre de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Tigres, de San Nicolas de los Garza, au Mexique, avait perdu lors de la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2016, 2017 et 2019. LAFC participait au match pour le titre pour la première fois.

Une équipe mexicaine a remporté la compétition pour la 15e année consécutive. La dernière équipe non mexicaine à remporter le titre était Saprissa du Costa Rica en 2005, et la dernière équipe américaine à remporter le championnat était le LA Galaxy en 2000.

Sur le but de la victoire, Luis Rodriguez des Tigres a conduit avec le ballon à ses pieds jusqu’au bord de la surface de réparation sur le côté droit. Il a ensuite laissé tomber une passe à Gignac, qui a couru sur le ballon au bord de la boîte au centre et a tiré un tir bas et rebondissant dans le coin inférieur droit du filet.

Après une première mi-temps sans but, le LAFC a pris le dessus 1-0 à la 61e minute lorsque Diego Rossi a réussi un court tir sur le gardien des Tigres Nahuel Guzman.

Hugo Ayala a égalisé pour Tigres 11 minutes plus tard, avec son coup de tête sur un corner battant le gardien de la LAFC Kenneth Vermeer au deuxième poteau.