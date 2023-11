UAMS BioVentures reçoit près de 3 millions de dollars pour son programme d’entrepreneuriat dans les technologies de la santé et est invité à la Maison Blanche

Afficher une image plus grande

Sexton – Cravens

La subvention de 2 999 997 $ sur quatre ans provient du programme de préparation aux capitaux de la Minority Business Development Agency, qui a choisi BioVentures et 42 autres bénéficiaires parmi plus de 1 000 candidats. L’UAMS fournit 750 000 dollars de fonds de contrepartie, ce qui porte le financement total à 3,75 millions de dollars.

Le Capital Readiness Program est un programme d’assistance technique de 125 millions de dollars destiné à aider les entrepreneurs mal desservis à développer et à développer leur entreprise. Les bénéficiaires de subventions de partout aux États-Unis, dont le président de BioVentures, Kevin Sexton, MD, ont été invités à la Maison Blanche le 4 août pour célébrer le programme de préparation des capitaux avec une table ronde et une cérémonie comprenant des remarques de la vice-présidente Kamala Harris.

Sexton dirigera l’initiative révolutionnaire appelée Arkansas Collaborative for Technological and Innovative Venture Equality (ACTIVE), un incubateur/assistance technique de démarrage à l’échelle de l’État axé sur les propriétaires d’entreprises socialement et économiquement défavorisés cherchant à développer des entreprises de technologies de la santé et de soins de santé dans l’Arkansas.

« La subvention du Capital Readiness Program change la donne pour BioVentures et ACTIVE », a déclaré Sexton, qui occupe également des postes de direction au sein de l’UAMS Translational Research Institute et de l’UAMS Institute for Digital Health & Innovation. “Cette initiative pourrait doubler le nombre d’entreprises de technologies de la santé en Arkansas, et ces nouveaux ajouts proviendraient d’entreprises socialement et économiquement défavorisées.”

Les individus socialement et économiquement défavorisés sont ceux qui ont été victimes de préjugés raciaux ou ethniques ou de préjugés culturels en raison de leur identité en tant que membre d’un groupe sans égard à leurs qualités individuelles. Ce groupe comprend également les personnes désavantagées en raison de leur sexe, de leur statut d’ancien combattant, de leur handicap, de leur résidence dans une zone rurale, de leur appartenance à une communauté mal desservie, etc. Le programme ACTIVE vise à offrir à ces entrepreneurs un meilleur accès aux ressources et aux opportunités. Le programme les mettra en contact avec des mentors, des coachs et des experts leur offrant une aide technique, des conseils en matière de financement et des opportunités de réseautage.

BioVentures est le seul bureau de transfert de technologie universitaire médicale de l’État qui est également une société à responsabilité limitée et propose à la fois un financement de démarrage et une gamme complète de programmes éducatifs. BioVentures implique des professeurs d’entrepreneuriat pour aider d’autres professeurs, demande des subventions fédérales, sert de partenaire en capital dans des entreprises en démarrage et facilite les tâches d’entrepreneuriat, de l’idéation au marché.

Shuk-Mei Ho, Ph.D., vice-chancelier de l’UAMS pour la recherche et l’innovation, a noté que les petites entreprises représentent une part importante de l’économie de l’État, mais qu’elles sont souvent confrontées à des problèmes de financement et de soutien. La subvention est vitale, a-t-elle déclaré, en particulier pour les entreprises rurales, et BioVentures est en position de force pour atteindre les objectifs de la subvention, a-t-elle déclaré.

« BioVentures possède une expertise unique et un historique de soutien aux startups et de promotion de l’innovation », a déclaré Ho. « En travaillant avec nos nombreux partenaires sur la subvention, nous avons une excellente opportunité d’accélérer l’innovation en matière de technologies de la santé et de stimuler la croissance économique dans les communautés de l’Arkansas. »

Un réseau de partenariats d’enseignement supérieur et d’établissements basés en Arkansas, capables de fournir une assistance technique et financière, alimentera le pipeline ACTIVE destiné aux propriétaires d’entreprises socialement et économiquement défavorisés.

Grâce à cette subvention, ACTIVE servira les entreprises défavorisées dans les domaines des technologies de la santé et des soins de santé. Les technologies de la santé peuvent inclure un éventail de technologies émergentes, telles que la réalité augmentée et virtuelle, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la robotique, les applications de suivi des soins de santé, les systèmes informatiques, les logiciels en tant que service, la santé numérique et la télémédecine, l’imagerie médicale, la gamification, les appareils portables. , les appareils intelligents et bien d’autres idées émergentes. Les soins de santé se concentrent sur les entreprises qui fournissent des soins médicaux organisés aux individus ou à la communauté et qui ont le potentiel d’utiliser la technologie de la santé pour améliorer la prestation des soins.

« Cette initiative représente une étape importante vers l’égalité et l’inclusion », a déclaré Sexton, également professeur agrégé au département de chirurgie de l’UAMS College of Medicine. « Il ne s’agit pas simplement d’un coup de pouce financier ; c’est un appel à l’innovation et à l’inclusivité dans le domaine des technologies de la santé de l’Arkansas. Avec la confiance du Capital Readiness Program, BioVentures et ACTIVE se lancent dans une aventure où les talents de nos entrepreneurs socialement et économiquement défavorisés seront la pierre angulaire de la prochaine génération de solutions de soins de santé dans l’État.

L'UAMS est la seule université des sciences de la santé de l'État, avec des facultés de médecine, d'infirmières, de pharmacie, de professions de santé et de santé publique ; une école supérieure; un hôpital; un campus principal à Little Rock ; un campus régional du nord-ouest de l'Arkansas à Fayetteville ; un réseau de campus régionaux à l'échelle de l'État ; et sept instituts : le Winthrop P. Rockefeller Cancer Institute, le Jackson T. Stephens Spine & Neurosciences Institute, le Harvey & Bernice Jones Eye Institute, le Psychiatric Research Institute, le Donald W. Reynolds Institute on Aging, le Translational Research Institute et l'Institut pour la santé et l'innovation numériques. . UAMS comprend UAMS Health, un système de santé à l'échelle de l'État qui englobe toutes les activités cliniques de l'UAMS. L'UAMS est le seul centre de traumatologie pour adultes de niveau 1 de l'État.

